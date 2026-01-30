Enlaces accesibilidad
España se destapa y presenta su candidatura al título de la Eurocopa

  • La selección de Jesús Velasco ofreció su mejor versión a las puertas de las eliminatorias
  • España-Italia, en directo, domingo a las 19:30h en Teledeporte y RTVE Play
Adrián Herrero
El plan de la octava Eurocopa sigue su curso. La selección española disputó ante Bélgica su mejor partido en el torneo, demostrando que las sensaciones son cada vez mejores y presentando su candidatura al título.

El duelo ante el combinado belga fue una exhibición total en ataque. España, que se había quedado solo en dos goles ante Bielorrusia, se destapó frente a Bélgica con una goleada histórica (10-3). Es la primera vez que la selección marca diez goles en un partido de una Eurocopa.

Una fase de grupos casi perfecta

La fase de grupos del conjunto de Jesús Velasco ha sido casi perfecta. Ha ganado los tres partidos, con 16 goles a favor y cuatro en contra. Es la selección más goleadora y la segunda menos goleada, solo por detrás de Francia.

La victoria ante Eslovenia en el debut fue un aviso de que España llegaba a la Eurocopa con ganas de romper una sequía de diez años sin proclamarse campeona. A los 30 segundos ya ganaba y al descanso el resultado era de 0-4 a favor.

La historia fue similar frente a Bielorrusia, aunque en ese partido la artillería española no estuvo tan acertada. Pese a dominar el partido de principio a fin y disparar 47 veces, el combinado nacional solo pudo ganar por 0-2.

desde pensar que podía llegar ahí el balón antonio

La recuperación es buenísima, Mellado puede marcar, Mellado, Mellado,

el Gol vaya inicio de eurocopa de me llamo y de antonio porque la

recuperación en las presiones de antonio

Pérez, la asistencia directa para Mellado y esa conducción típica del

jugador

de Jimby Cartagena y de la selección con la planta del pie para luego

definir con el interior.

Lo ha hecho

facilísimo Mellado, aunque no lo sea.

Movistar Inter,

David Novoa. Control y pase.

De primeras Raya para Novoa

Novoa puede rematar para Raya.

Raya al palo. Al palo José Antonio Raya Córner.

Excelente. El ataque

excelente, alternando que el pivot se ofrece, Gordillo, para luego cortar

Busca la diagonal. ¡Uy, qué boleón de Rivillos!

La parada de Luxia.

El rechace es bajo

palos sobre la línea evita luxia el gol en propia portería de Bielorrusia si tú

portero, o hemos tirado el palo, pero rematamos todo.

Tienen muchas dificultades

en interpretar esos movimientos de la selección.

Y era ese Cecilio que ponía la punta de la zapatilla

y apunta estado de marcar siempre siempre atento ahí a esos segundos

A Shvetko, que es el pivot que comentabas, ese truto, mira que recibe

ahora, Shvetko puede rematar

la picadita Antonio, vaya salvada de Antonio la semi chilena bajo palos para

evitar el

los dos de Bielorrusia, que cuando están en pista más generan el ataque

para los bielorrusos

el control la picadita muy bien muy bien bueno un susto no

e ir a por el segundo gol.

Ha tenido varias ocasiones España, lo intenta Novoa, el remate de Novoa, no

el regate, ahora sí que golazo

Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.

Fintó, fintó, fintó.

Fintó, fintó, fintó y al final remató para adentro a

Y al final remató para adentro.

A los 40 segundos de la segunda parte queríamos el segundo gol.

gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

gol, gol, gol, gol, gol, gol,

Pues ahí aparece David Novoa.

Finta fantástica. Remate dentro.

Gol de Novoa. Gol de la selección española.

Jogan largo. Zervig el palo

para Yakubov. El remate.

La parada con el pie izquierdo de Chemi.

Buena respuesta del guardameta de Mazarrón.

Excelente

Siempre son difíciles esos balones.

Tira zurdo, parece como que el tiro más normal, ¿no?

Ese hacia el lado fuerte, perdón, hacia el segundo palo, y cuando van ahí

buscó la prolongación hacia Antonio, que había cortado hacia el segundo

palo.

¡Uy, qué parador!

ahora de Lux a punto de marcar Rivillos!

Sí, buena parada, ¿eh?

Ha estado bien el

portero ucraniano. Perdón, bielorruso.

Ahí el remate sin buena mano izquierda de

Sí, muy buena. De Lux a del portero de Bielorrusia.

Recupera Cortés. Vamos a ver qué puede ser buena.

Cortés en el uno contra uno.

Cortés a larguer

No me lo puedo creer.

La ha tenido Cortés.

La definición era exquisita, pero se le ha marchado un pelín alta

se le ha marchado un pelín alta.

Sí, lo hizo muy bien, se fue hacia el lado izquierdo para luego, yo creo que

Sí, lo hizo muy bien.

Se fue hacia el lado izquierdo para luego...

Yo creo que él tenía claro lo que iba a hacer desde hacía tiempo.

él tenía claro lo que iba a hacer desde

hacía tiempo lo hizo muy bien pero un pelín demasiada fuerza lo justo no para

Lo hizo muy bien, pero un pelín demasiada fuerza.

Seljuk para Dukov, el pase,

Intercepta a Adolfo, que es un especialista en ese pico del rombo.

Sí. Es una amenaza que siempre

está ahí preparado para morder.

Y ahí Servic se ha ganado la segunda amarilla y la roja porque no ha dejado

sacar rápido a cecilio y además estaba bielorrusia con portero jugador es una

amarilla de manual pero

es la segunda para Servic y aquí sí que ha llegado ya la sentencia del partido

porque Bielorrusia estará

en 4 para 3 en inferioridad hasta el final de partido, 29 segundos o hasta

que marque España

Sí, aquí lo veremos clarísimo, ¿no?

Sí, sí. Además, si ha de por sí normalmente la

Ribillos

Rivillos finta, 3 segundos, Antonio, el remate, el rechace, se lo queda Loxia,

pues aquí va a terminar el partido final

en Ljubljana. Victoria de la selección española.

0 a 2 ante Bielorrusia.

Seguramente por menos goles de

lo esperado, pero se han sacado durante los 3 puntos, España suma 6, certifica

de forma matemática su

clasificación para los cuartos de final y el objetivo es hacerlo como primera

El famoso 'bote de ketchup' se destapó frente a Bélgica con un recital ofensivo que mostró todo el potencial de la selección. Diez goles de todos los colores y con siete firmas distintas. España no dio opción a una Bélgica que llegaba con posibilidades de ser incluso primera de grupo tras golear a Bielorrusia y caer por la mínima frente a Eslovenia.

Nueve goleadores distintos y varios jugadores enchufados

El acierto ofensivo de la selección viene de un trabajo coral. Nueve de los doce jugadores de campo del equipo han visto puerta en esta Eurocopa. Solo Rivillos, Cortés y Ricardo continúan sin anotar en el torneo. Y los tres ha tenido ocasiones claras para hacerlo.

El contador lo lideran Raya y Mellado, con tres tantos; Antonio, Cecilio y Pablo Ramírez suman dos dianas y Novoa, Gordillo, Adolfo y Adrián Rivera han anotado un gol.

Más allá del aspecto goleador, hay un grupo de jugadores que están completando un torneo espectacular. Un colectivo que encabeza un Mellado estelar, que ha anotado en los tres partidos y ha demostrado que es el líder de esta selección.

'Momento Mellado': el murciano lidera a España en el camino a cuartos de la Eurocopa
Antonio Pérez no le va a la zaga. El cierre del Barça ha brillado en ataque y en defensa, evitando goles cantados como ante Bielorrusia y dejando joyas de cara a portería como sus dos golazos ante Eslovenia y Bélgica.

España cuenta en sus filas además con una de las revelaciones. David Novoa, que entró en la convocatoria por la lesión de Dani Zurdo, es una de las sorpresas positivas del torneo. Su tanto ante Bielorrusia dejó claro que la Eurocopa no le queda grande, pese a ser su primer gran torneo con la absoluta.

Espera Italia en cuartos... con Portugal en el horizonte

Los pronósticos al comienzo de torneo daban a España y Portugal como favoritas y, de momento, las apuestas siguen su curso. El combinado luso es junto a España el único equipo que ha ganado sus tres partidos. La vigente campeona de Europa ha mostrados sus credenciales goleando a Italia (2-6) y Hungría (1-5) y superando a Polonia (3-2). El equipo portugués se medirá a Bélgica en cuartos.

Para esa hipotética final aún queda mucho que remar. El primer escollo en el camino español en las eliminatorias será Italia, que se clasificó para cuartos de final con mucho sufrimiento.

Tras caer ante Portugal en su estreno y golear a Polonia (0-4), el conjunto de Salvatore Samperi se jugaba el pase en un duelo a todo o nada frente a Hungría. A seis minutos para el final, Italia caía 1-2 y estaba fuera, pero apareció Calderolli para salvar los muebles y dar a su selección un empate que le ha servido para pasar de ronda.

Por juego, equipo e historia, España es superior, pero a un partido todo puede suceder. El '40x20' dictará sentencia.

