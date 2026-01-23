El uno por uno de la selección española de fútbol sala: estos son los 14 jugadores para el Europeo

La selección española de fútbol sala ya está lista para disputar la Eurocopa que arrancará el próximo día 23 con el debut ante uno de los anfitriones, Eslovenia, y parte como uno de los combinados favoritos, junto a Portugal e Italia, para hacerse con el cetro europeo.

España buscará volver a ser campeona de Europa, algo que no ocurre desde 2016, cuando se proclamó campeona en Serbia por séptima vez en su historia. Es la selección más laureada del Viejo Continente. Además, puede presumir de dos segundos puestos y tres terceros, el último bronce lo logró en el Europeo de Países Bajos de hace cuatro años.

Para ello, Jesús Velasco ha llamado a estos 14 futbolistas, además del meta Antonio Navarro (Manzanares FS), que se incorpora a la expedición como tercer portero. La normativa permite realizar un cambio en la convocatoria durante la competición, únicamente en el caso de lesión de un portero. Por esta circunstancia viajará un tercer guardameta y serán 15 los futbolistas desplazados.

Los 14 convocados por España

PORTEROS: RFEF Chemi -1- (Jembee Cartagena) / Edad: 29 años José Miguel Oliver, más conocido como Chemi, es el muro de la selección española y del Futsal Cartagena. A sus 29 años, es un indiscutible para el seleccionador español Jesús Velasco, todo un veterano que se ha curtido en mil batallas. El murciano comenzó su carrera deportiva en el mítico ElPozo Murcia, luego pasó por el O Parrulo y, desde 2020, juega en el Jimbee y puede presumir de haber logrado tres Supercopas de España consecutivas -2024, 2025 y la recientemente lograda a inicios de enero ante el Palma. También tiene dos ligas, las logradas en 2024 y 2025. Su capacidad de liderazgo y reflejos le convierten en un valor seguro bajo palos con sus dobles paradas. RFEF Dídac Plana -21- (FC Barcelona) / Edad: 35 años Dídac Plana es el veteranísimo portero del Barcelona y de la selección española de fútbol sala. Es todo un seguro bajo palos, sus títulos y su experiencia le avalan como uno de los mejores en su posición. Regresó al Barcelona con 28 años, en su mejor momento deportivo, donde se asentó tras su etapa como trotamundos del futsal español. Su buen toque con el pie le convierten en un efectivo más de pista cuando es necesario, convirtiéndose en un letal portero-jugador. También destaca por su gran capacidad para parar penaltis y hacer que a los rivales se les haga de noche. Dídac se colgó el bronce con España en el Europeo de 2022, ahora toca el oro.

CIERRES: RFEF Ricardo Mayor -3- (ElPozo Murcia) / Edad: 23 años El joven jugador ha pasado de promesa del futsal español a presente indiscutible. Con tan solo 23 años, el futbolista de ElPozo lleva todo una vida vinculado al club murciano, por donde ha pasado en todas las etapas hasta consolidarse como un indiscutible en el primer equipo, lo que le valió la renovación con el club el pasado mes de mayo. Su gran visión de juego y capacidad táctica para leer los partidos y lo que se necesita en cada momento le convierte en un gran activo para la Selección. Ricardo también ha pasado por todas las categorías de España hasta llegar al Europeo de Eslovenia, donde jugará su primera gran cita internacional con la Roja, aunque ya sabe lo que es ser campeón de Europa con la Sub 19. RFEF Antonio Pérez -6- (FC Barcelona) / Edad: 25 años El futbolista andaluz es otro valor seguro para Jesús Velasco y un fijo en el FC Barcelona a sus 25 años. Forjado en la cantera del Jaen Paraíso Interior, fue progresando hasta convertirse en un fijo para el club, hasta que en verano de 2022 decidió cambiar de aires e irse a uno de los mejores clubes del futsal español, el Barça. RFEF Adrián Rivera -4- (ElPozo Murcia) / Edad: 24 años El madrileño quiere que este 2026 sea su año y qué mejor manera de comenzar que disputando el Europeo de Eslovenia. La gran progresión que ha tenido en las últimas temporadas le ha valido su fichaje por uno de los mejores equipos del futsal español, ElPozo Murcia. Forjado en el fútbol del sur de Madrid, donde pasó por el equipo de su ciudad natal, Alcorcón, por el CD Leganés, por el Noiua Portus y el Talavera, hasta llegar al Wanaprix Sala 10 Zaragoza, donde dio el salto definitivo de calidad. A sus 26 años recién cumplidos, afronta su primera gran cita internacional con la absoluta, aunque como otros compañeros, ya sabe lo que es ser campeón del Viejo Continente con la Sub19. RFEF Raya -7- (Inter FS) / Edad: 28 años El futbolista del Inter Movistar es un fijo en las convocatorias de Jesús Velasco e imprescindible en su club. Regresó a las pistas en febrero del año pasado, tras sufrir una grave lesión de ligamento cruzado que le tuvo apartado de la competición nueve meses. El granadino ha pasado por las categorías inferiores de la Selección y su gran fortaleza es la polivalencia. Gracias a sus dotes técnicas y capacidad de ver el juego, no solo destaca por ser un gran defensor que es capaz de anticipar el peligro, también puede jugar en otras posiciones como las alas o el pivot, según las necesidades de cada momento del juego.

ALAS: RFEF Cortés -11- (Futsal Cartagena) / Edad: 30 años El almeriense es uno de los futbolistas imprescindibles en las convocatorias del seleccionador español y está llamado a marcar las diferencias en el Europeo de Eslovenia. El futbolista del Jimbee Cartagena ha sido fundamental en la reciente Supercopa conquistada por su equipo, la tercera de manera consecutiva, donde fue elegido 'MVP' de la final que ganaron al Palma futsal por 5-2, con su 'hat-tick' en la prórroga. Es uno de los mejores jugadores del mundo en el uno contra uno, con un gran olfato goleador. Además, su capacidad técnica le habilita para ejercer de pívot si el partido lo requiere. RFEF Mario Rivillos -10- (Palma Futsal) / Edad: 36 años Decir Mario Rivillos es sinónimo de éxito. Es el jugador más veterano de la Selección y el más laureado. Levantó en 2016 el campeonato de Europa con la elástica de España y se llevó el honor de ser el máximo goleador del torneo. También puede presumir de acumular cinco Champions League con los tres mejores equipos españoles -tres con Palma, uno con el Inter y otro con el Barça-, convirtiéndose en el futbolista más laureado de Europa. Rivillos destaca por su gran habilidad y, sobre todo, inteligencia a la hora de leer los partidos, sabe como nadie interpretar cada fase del juego y lo que su equipo necesita. Eso, unido a su gran calidad, le convierten en el jugador franquicia del combinado nacional. RFEF Adolfo Fernández -8- (FC Barcelona) / Edad: 32 años El de Santa Coloma de Gramanet es otro de los imprescindibles para el equipo español. El jugador español destaca por su enorme calidad, debutó con tan solo 16 años en la élite del futsal, erigiéndose como la gran promesa nacional, algo que ha corroborado con el paso de los años. Ahora, a sus 32 primaveras, Adolfo es calve tanto en su club, el Barcelona, como en la selección que dirige Jesús Velasco. Ha sido galardonado en dos ocasiones como el mejor jugador joven del mundo. El '8' destaca por su rapidez y regate, algo que le hacen prácticamente imparable cuando encara a los rivales. Además, tiene una gran capacidad goleadora y de liderazgo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. RFEF Cecilio Morales -2- (Inter FS) / Edad: 33 años También conocido como 'Chillo', el futbolista cordobés es otro de los líderes de esta selección. El veterano capitán del Inter Movistar está curtido en mil batallas y es uno de esos zurdos habilidosos, muy difíciles de parar. Su buena visión táctica le hace ser fundamental en el juego de transiciones rápidas, además de destacar por encima del resto con su olfato goleador. Con el Inter ya ha superado la barrera de los 100 goles y sueña con convertirse en campeón de Europa en el Eslovenia, suma más de 40 internacionalidades. RFEF Mellado -13- (Futsal Cartagena) / Edad: 26 años El jugador del Jeembe Cartagena es uno de los habituales de la selección española desde que en 2020 debutó con la absoluta y jugó el Mundial de Lituania. Al año siguiente -2021- se llevó el galardón del mejor jugador joven de la LNFS y cuarto del mundo. Con solo 26 años, compagina el fútbol sala profesional con otra faceta, la de presidente de un club. Y es que, desde 2023, el murciano dirige la directiva del equipo de su localidad natal, el Blanca FS. Se caracteriza por tener un gran dominio del balón y se desenvuelve con soltura tanto en ataque como en defensa, es un jugador muy polivalente. RFEF David Novoa (O Parrulo Ferrol) / Edad: 23 años El joven jugador de O Parrulo fue el descartado por Jesús Valero para el Europeo de Eslovenia, pero la lesión de última hora de Dani Zurdo ha hecho que sea uno de los 14 elegidos para disputar el torneo. Ya sabe lo que es estar con la selección, tras ser convocado en varias ocasiones por la sub 17 y la sub 19. El zamorano es muy habilidoso en el uno contra uno, sabe recibir de espalda y repartir juego entre sus compañeros sin perder de vista el gol. Novoa es un futbolista de los que aporta mucho trabajo y sacrificio al equipo, sin duda, una pieza valiosa para España.