España cierra su lista definitiva de los 14 convocados para la Eurocopa de fútbol sala de Eslovenia
- David Novoa es el último descarte y Antonio Navarro será el tercer portero
- La Eurocopa de fútbol sala, del 21 de enero al 7 de febrero, podrá verse en Teledeporte y RTVE Play
La selección absoluta de fútbol sala emprende este martes viaje a Liubliana para disputar la Eurocopa de fútbol sala, que arrancará el próximo día 23 con el debut ante la anfitriona, Eslovenia, y lo hará sin David Novoa. El jugador de O Parrulo Ferrol se cae de la lista definitiva de 14 jugadores elaborada por el seleccionador nacional, Jesús Velasco.
Quién si viajará a Eslovenia será el meta Antonio Navarro (Manzanares FS), que se incorpora a la expedición como tercer portero. La normativa permite realizar un cambio en la convocatoria durante la competición, únicamente en el caso de lesión de un portero. Por esta circunstancia viajará un tercer guardameta y serán 15 los futbolistas desplazados.
El Futsal Cartagena es el equipo más representado en la convocatoria con 4 integrantes en la lista de Velasco. Todos juegan en la Liga Nacional de Fútbol Sala a excepción de Gordillo, exjugador del Palma Futsal, que actualmente juega en la liga rusa enrolado en el MFK Tyumen.
Visita de Rafael Louzán
La selección recibió esta semana la visita de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que anunció que acompañará al combinado nacional durante parte de la disputa del torneo en Eslovenia. "Gracias por la implicación y el trabajo bien hecho. Tenemos mucha confianza y fe en vosotros", ha afirmado Louzán ante los jugadores. El presidente de la RFEF subrayó la enorme importancia de esta cita continental, en la que España parte como una de las favoritas para reconquistar la Eurocopa justo 10 años después del último triunfo.
España afronta la cita continental con un bloque consolidado y con la ambición de pelear por el título, combinando experiencia y juventud en una convocatoria que ofrece garantías en todas las posiciones. Velasco confía en la preparación realizada y en la capacidad competitiva del grupo para comenzar el torneo con buen pie ante un rival exigente como Eslovenia.
Los 14 convocados por España
1. Chemi. (Futsal Cartagena)
2. Cecilio Morales. (Inter FS)
.3. Ricardo Mayor. (ElPozo Murcia)
4. Adrián Rivera. (ElPozo Murcia)
6. Antonio Pérez. (FC Barcelona)
7. Raya. (Inter FS)
8. Adolfo Fernández. (FC Barcelona)
9. Pablo Ramírez. (Futsal Cartagena)
10. Mario Rivillos. (Palma Futsal)
11. Cortés. (Futsal Cartagena)
13. Mellado. (Futsal Cartagena)
14. Gordillo. (MFK Tyumen)
15. Dani Zurdo. (Jaén FS)
21. Dídac Plana. (FC Barcelona)