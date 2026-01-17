España cierra su lista definitiva de los 14 convocados para la Eurocopa de fútbol sala de Eslovenia

La selección absoluta de fútbol sala emprende este martes viaje a Liubliana para disputar la Eurocopa de fútbol sala, que arrancará el próximo día 23 con el debut ante la anfitriona, Eslovenia, y lo hará sin David Novoa. El jugador de O Parrulo Ferrol se cae de la lista definitiva de 14 jugadores elaborada por el seleccionador nacional, Jesús Velasco.

Quién si viajará a Eslovenia será el meta Antonio Navarro (Manzanares FS), que se incorpora a la expedición como tercer portero. La normativa permite realizar un cambio en la convocatoria durante la competición, únicamente en el caso de lesión de un portero. Por esta circunstancia viajará un tercer guardameta y serán 15 los futbolistas desplazados.

El Futsal Cartagena es el equipo más representado en la convocatoria con 4 integrantes en la lista de Velasco. Todos juegan en la Liga Nacional de Fútbol Sala a excepción de Gordillo, exjugador del Palma Futsal, que actualmente juega en la liga rusa enrolado en el MFK Tyumen.