'Momento Mellado': el murciano lidera a España en el camino a cuartos de la Eurocopa
- El jugador del Jimbee Cartagena ha anotado en las dos victorias del combinado nacional en el torneo
- A sus 26 años, el murciano se ha erigido como el líder de una selección que tiene pie y medio en cuartos de final
La selección española ha encarrilado la clasificación para los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol sala tras ganar a Bielorrusia (0-2). El combinado dirigido por Jesús Velasco mostró una versión sólida, aunque menos eficaz que en el debut ante Eslovenia. Sea como fuere, España ha sacado adelante sus dos partidos y continúa cogiendo sensaciones de cara a los choques decisivos del torneo.
En la plantilla española ha sobresalido un nombre: Miguel Mellado. El ala ha empezado el campeonato como un tiro, anotando en los dos compromisos iniciales y erigiéndose como el líder de la selección. A sus 26 años, el murciano se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y está ante su gran oportunidad para guiar a España hacia la octava Eurocopa.
Mellado está inmerso en su cuarto gran torneo con la selección, tras disputar los Mundiales de 2021 y 2024 y la Eurocopa de 2022, campeonato en el que logró la medalla de bronce, su primer y único metal con la selección hasta el momento.
El murciano suma el acierto goleador a todas sus cualidades
"Mellado es posiblemente el jugador más talentoso de España". Así definió Jesús Velasco al murciano antes de la Eurocopa. El jugador del Jimbee Cartagena es un elemento vital en la elaboración, un regateador de élite y una pieza clave en defensa. El juego de la selección pasa por sus pies.
Conocedor de todas esas facetas, seleccionador pidió a Mellado un poco más, concretamente de cara a portería. "Él se tiene que convencer de que puede finalizar más y conseguir más goles", apuntó en la previa.
Dicho y hecho. Dos partidos, dos goles de Mellado. Los dos, además, muy diferentes, aunque ambos de bella factura. El tanto ante Eslovenia fue marca de la casa. Recibió pegado a la línea de cal en la derecha, amagó hacia fuera para irse hacia dentro y soltó un latigazo que se coló cerca de la escuadra rival. Será uno de los goles del torneo.
¡Golazo espectacular de Mellado para limpiar las telarañas de la escuadra eslovena!
Su diana ante Bielorrusia sirvió para desatascar un partido que no estaba siendo sencillo para España. Mordaz como siempre en defensa, Mellado colaboró en la presión para que Antonio robase el balón. El jugador del Barça asistió al murciano, que definió con clase y templanza ante Luksha.
Decisivo en los instantes finales
A todas las cualidades que hemos mencionado hay que sumar otra más. Miguel Mellado es uno de esos jugadores a los que no les quema la pelota en los momentos decisivos. Sus compañeros lo saben y le buscan constantemente en estas situaciones.
El murciano dejó la prueba en la semifinal de la Supercopa de España de hace solo unas semanas, poniendo el 4-3 definitivo del Jimbee Cartagena ante el Servigroup Peñíscola a falta de diez segundos para el final. El gol fue clave para su equipo, que se alzó con el trofeo superando en la final al Palma FS.
¡Lo gana @JimbeeCartagena sobre la bocina con un gol de Mellado y se clasifica para la final de la #SupercopaFS!
España, a un paso de clasificarse para cuartos
La victoria de Eslovenia ante Bélgica (4-5) impidió que la selección pudiese certificar este lunes su pase a los cuartos de final. Sin embargo, el contexto es muy favorable. El conjunto dirigido por Jesús Velasco es líder del grupo con seis puntos. Tras su victoria ante Bélgica, Eslovenia es segunda, empatada a tres puntos con los belgas. Bielorrusia, con cero unidades, ya está eliminada.
España quedaría eliminada si Bélgica gana a la selección y Eslovenia supera a Bielorrusia, siempre que ambas selecciones superen la diferencia de goles del conjunto de Jesús Velasco. En ese caso, se daría un triple empate que dejaría a España fuera del torneo si su golaveraje fuese peor que el de sus rivales. Ahora mismo, la selección cuenta con una diferencia de +5, superior a la de Bélgica (+3) y Eslovenia (-2).