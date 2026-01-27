'Momento Mellado': el murciano lidera a España en el camino a cuartos de la Eurocopa

desde pensar que podía llegar ahí el balón antonio

La recuperación es buenísima, Mellado puede marcar, Mellado, Mellado,

el Gol vaya inicio de eurocopa de me llamo y de antonio porque la

recuperación en las presiones de antonio

Pérez, la asistencia directa para Mellado y esa conducción típica del

jugador

de Jimby Cartagena y de la selección con la planta del pie para luego

definir con el interior.

Lo ha hecho

facilísimo Mellado, aunque no lo sea.

Movistar Inter,

David Novoa. Control y pase.

De primeras Raya para Novoa

Novoa puede rematar para Raya.

Raya al palo. Al palo José Antonio Raya Córner.

Excelente. El ataque

excelente, alternando que el pivot se ofrece, Gordillo, para luego cortar

Busca la diagonal. ¡Uy, qué boleón de Rivillos!

La parada de Luxia.

El rechace es bajo

palos sobre la línea evita luxia el gol en propia portería de Bielorrusia si tú

portero, o hemos tirado el palo, pero rematamos todo.

Tienen muchas dificultades

en interpretar esos movimientos de la selección.

Y era ese Cecilio que ponía la punta de la zapatilla

y apunta estado de marcar siempre siempre atento ahí a esos segundos

A Shvetko, que es el pivot que comentabas, ese truto, mira que recibe

ahora, Shvetko puede rematar

la picadita Antonio, vaya salvada de Antonio la semi chilena bajo palos para

evitar el

los dos de Bielorrusia, que cuando están en pista más generan el ataque

para los bielorrusos

el control la picadita muy bien muy bien bueno un susto no

e ir a por el segundo gol.

Ha tenido varias ocasiones España, lo intenta Novoa, el remate de Novoa, no

el regate, ahora sí que golazo

Fintó, fintó, fintó.

Y al final remató para adentro.

A los 40 segundos de la segunda parte queríamos el segundo gol.

Pues ahí aparece David Novoa.

Finta fantástica. Remate dentro.

Gol de Novoa. Gol de la selección española.

Jogan largo. Zervig el palo

para Yakubov. El remate.

La parada con el pie izquierdo de Chemi.

Buena respuesta del guardameta de Mazarrón.

Excelente

Siempre son difíciles esos balones.

Tira zurdo, parece como que el tiro más normal, ¿no?

Ese hacia el lado fuerte, perdón, hacia el segundo palo, y cuando van ahí

buscó la prolongación hacia Antonio, que había cortado hacia el segundo

palo.

¡Uy, qué parador!

ahora de Lux a punto de marcar Rivillos!

Sí, buena parada, ¿eh?

Ha estado bien el

portero ucraniano. Perdón, bielorruso.

Ahí el remate sin buena mano izquierda de

Sí, muy buena. De Lux a del portero de Bielorrusia.

Recupera Cortés. Vamos a ver qué puede ser buena.

Cortés en el uno contra uno.

Cortés a larguer

No me lo puedo creer.

La ha tenido Cortés.

La definición era exquisita, pero se le ha marchado un pelín alta

se le ha marchado un pelín alta.

Sí, lo hizo muy bien.

Yo creo que él tenía claro lo que iba a hacer desde hacía tiempo.

hacía tiempo lo hizo muy bien pero un pelín demasiada fuerza lo justo no para

Lo hizo muy bien, pero un pelín demasiada fuerza.

Seljuk para Dukov, el pase,

Intercepta a Adolfo, que es un especialista en ese pico del rombo.

Sí. Es una amenaza que siempre

está ahí preparado para morder.

Y ahí Servic se ha ganado la segunda amarilla y la roja porque no ha dejado

sacar rápido a cecilio y además estaba bielorrusia con portero jugador es una

amarilla de manual pero

es la segunda para Servic y aquí sí que ha llegado ya la sentencia del partido

porque Bielorrusia estará

en 4 para 3 en inferioridad hasta el final de partido, 29 segundos o hasta

que marque España

Ribillos

Rivillos finta, 3 segundos, Antonio, el remate, el rechace, se lo queda Loxia,

pues aquí va a terminar el partido final

en Ljubljana. Victoria de la selección española.

0 a 2 ante Bielorrusia.

Seguramente por menos goles de

lo esperado, pero se han sacado durante los 3 puntos, España suma 6, certifica

de forma matemática su

clasificación para los cuartos de final y el objetivo es hacerlo como primera