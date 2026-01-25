Juan Carlos Ferrero se pasa al golf para entrenar la salud mental de Ángel Ayora

El extenista español Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz hasta hace un mes, anunció este domingo un nuevo desafío pero esta vez en el mundo del golf, para ayudar "en el lado mental y el desarrollo profesional" al golfista español Ángel Ayora.

"Encantado de anunciar una nueva colaboración profesional en 2026. Trabajaré con Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, su entrenador Juan Ochoa y su grupo de representación Allinsports. Trabajaremos en el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional", comentó Ferrero en su cuenta de Instagram.