Las cuentas de los Hispanos para pasar: una victoria de Serbia dejaría el España - Alemania en un 'todo o nada'

Pese a que la victoria de la selección española ante Austria parecía dejar encarrilado su pase a la 'main round' del Europeo de balonmano, el sorprendente triunfo de Serbia ante Alemania (30-27) horas después deja un futuro incierto en el que los cuatro equipos pueden pasar a la siguiente fase. España es el que parte con más posibilidades, aunque su enfrentamiento ante la enrabietada selección teutona no es una empresa nada fácil para los 'Hispanos'.

¿Qué tiene que pasar para que España pase? Vamos por partes. El duelo entre Austria y Serbia se disputa en el primer horario (18h.) y puede dejar sentenciado el pase de la selección a la 'main round' sin haber jugado siquiera. Un colosal Sergey Hernández lidera la venganza de España sobre Austria para avanzar en el Europeo de balonmano Javier Angulo Esto sucedería con una victoria o un empate de Austria ante los serbios, que impediría a la selección balcánica llegar a los 4 puntos que tendría el combinado nacional. El España - Alemania sería una lucha por la clasificación de Alemania y por puntos vitales de España de cara a la 'Main Round'. El grupo daría un giro aún más grande si Austria gana por 4 o más goles. Si Alemania perdiera, serían los centroeuropeos los que pasarían de fase.