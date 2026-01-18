Las cuentas de los Hispanos para pasar: una victoria de Serbia dejaría el España - Alemania en un 'todo o nada'
- Si Serbia gana a Austria, el partido entre España y Alemania puede ser una final.
- España - Alemania, el lunes 19 a las 20:30h. en Teledeporte y RTVE Play
Pese a que la victoria de la selección española ante Austria parecía dejar encarrilado su pase a la 'main round' del Europeo de balonmano, el sorprendente triunfo de Serbia ante Alemania (30-27) horas después deja un futuro incierto en el que los cuatro equipos pueden pasar a la siguiente fase. España es el que parte con más posibilidades, aunque su enfrentamiento ante la enrabietada selección teutona no es una empresa nada fácil para los 'Hispanos'.
¿Qué tiene que pasar para que España pase?
Vamos por partes. El duelo entre Austria y Serbia se disputa en el primer horario (18h.) y puede dejar sentenciado el pase de la selección a la 'main round' sin haber jugado siquiera.
Esto sucedería con una victoria o un empate de Austria ante los serbios, que impediría a la selección balcánica llegar a los 4 puntos que tendría el combinado nacional. El España - Alemania sería una lucha por la clasificación de Alemania y por puntos vitales de España de cara a la 'Main Round'.
El grupo daría un giro aún más grande si Austria gana por 4 o más goles. Si Alemania perdiera, serían los centroeuropeos los que pasarían de fase.
Una victoria de Serbia ante Austria complica las cosas
La victoria serbia les pondría con cuatro puntos, los que ahora mismo cosecha España con sus dos victorias. La victoria por dos goles en la primera jornada ante ellos daría a los de Jordi Ribera un pequeño colchón de dos goles ante Alemania.
Si Serbia gana, a España le sirve ganar, empatar e incluso perder de dos goles ante los teutones para pasar a la siguiente fase, pero si cae por tres o más la selección volvería a quedar fuera a las primeras de cambio en un Europeo.
Yendo más allá, España pasaría con dos puntos aunque cayese con un empate ante Alemania o perdiendo por dos goles, ya que sería Serbia el que accediese. Se le puede llamar a 'vida o muerte' porque en ningún caso España y Alemania pueden pasar si Serbia gana.