Los 'Hispanos' buscan revancha ante Austria, verdugo en la anterior cita continental

La selección española masculina de balonmano intentará sellar este sábado su billete para la Ronda Principal del Europeo que se está disputando en Dinamarca, Suecia y Noruega con su segunda victoria en el Grupo A ante Austria, un rival de amargo recuerdo para los 'Hispanos' y que dirige una figura importante del balonmano nacional como Iker Romero.

La doble campeona de Europa y del mundo comenzó bien la exigente cita continental, con un trabajado triunfo por 29-27 ante Serbia, en un partido que dominó siempre en el marcador y donde mostró concentración para contener al rival cuando el duelo se apretó por momentos en los compases finales.