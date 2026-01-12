España se medirá a Egipto el 30 de marzo en Catar en un amistoso

La selección española se medirá a Egipto el lunes 30 de marzo en un partido amistoso disputado en Catar. El encuentro se disputará en el Estadio Ahmed bin Ali a partir de las 18:00 horas en España.

El duelo se producirá tres días después de la disputa de la Finalissima, en la que España se jugará el título ante Argentina también en Catar, aunque ese encuentro se disputará en el Estadio de Lusail.

La Roja completa así la ventana de selecciones del mes de marzo, la última antes de la concentración para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y que podrá verse en RTVE.

El único precedente entre ambas selecciones tuvo lugar hace veinte años. El 3 de junio de 2006, ambos conjuntos se enfrentaron en el estadio Martínez Valero de Elche con victoria para España por 2-0 con goles de Raúl y Reyes.