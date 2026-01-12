Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
logo

España se medirá a Egipto el 30 de marzo en Catar en un amistoso

  • El equipo dirigido por Luis de la Fuente se enfrentará al combinado egipcio tras la Finalissima ante Argentina
  • España - Argentina, en directo el 27 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en La 1 y RTVE Play
Un equipo de fútbol, vestido con equipaciones rojas y azules, posa en un campo. Se aprecian números en las camisetas de los jugadores y un portero con un uniforme de color diferente, con un estadio lleno de público al fondo.
La selección española, durante un encuentro de clasificación para el Mundial 2026. AFP7 via Europa Press AFP7
RTVE.es

La selección española se medirá a Egipto el lunes 30 de marzo en un partido amistoso disputado en Catar. El encuentro se disputará en el Estadio Ahmed bin Ali a partir de las 18:00 horas en España.

El duelo se producirá tres días después de la disputa de la Finalissima, en la que España se jugará el título ante Argentina también en Catar, aunque ese encuentro se disputará en el Estadio de Lusail.

La Roja completa así la ventana de selecciones del mes de marzo, la última antes de la concentración para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y que podrá verse en RTVE.

El único precedente entre ambas selecciones tuvo lugar hace veinte años. El 3 de junio de 2006, ambos conjuntos se enfrentaron en el estadio Martínez Valero de Elche con victoria para España por 2-0 con goles de Raúl y Reyes.

Es noticia: