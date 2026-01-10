España acude a un tempranero Mundial de cross de atletismo con la motivación del resultado en el Europeo

España participará este sábado en el Mundial de cross de Tallahassee (Florida) con una selección hecha en el Europeo de Lagoa, donde consiguió el mejor resultado de su historia hace poco. Ahora, la cita en Estados Unidos llega extraordinariamente pronto en el calendario del atletismo.

Será de largo la fecha más temprana en las 46 ediciones de estos campeonatos. La vez que más pronto se habían celebrado hasta ahora fue en Australia hace tres años: el 18 de febrero. Habitualmente se disputan a finales de marzo, así que el Mundial de campo a través en 2026 llega con más de dos meses de adelanto.

La novedad puede venir a bien a un equipo como el español, que demostró hace cuatro semanas en Lagoa (Portugal) el buen estado de forma de sus mejores especialistas, empezando por el flamante campeón continental en categoría absoluta Thierry Ndikumwenayo.

El fondista volverá a liderar a España en este campeonato, aunque aquí la competencia será muchísimo mayor con la participación de los mejores atletas africanos. En la anterior edición del Mundial de cross country en 2024, Ndikumwenayo terminó noveno. El siguiente mejor atleta de toda la selección española en aquella competición en Belgrado fue Aarón Las Heras (17º) y el catalán también repite internacionalidad.

Curiosamente, Las Heras ya sabe lo que es competir en el Apalachee Regional Park, sede de este Mundial, porque lo hizo en su etapa como atleta universitario en EE.UU., como recuerda la Federación Española de Atletismo.

Y es que el circuito presenta un atractivo por sí solo. Según informa también la RFEA, es una instalación permanente diseñada específicamente para el atletismo, con un recorrido ondulado que en cada vuelta (de unos 2 km) incluye cinco tipos de obstáculos diferentes, incluidas una zona de arena de playa y otra con agua "en la que inevitablemente los atletas se mojarán los pies".

Circuito del Mundial de cross 2026 en el Apalachee Regional Park worldathletics.org

En la prueba femenina el equipo estará capitaneado por Carolina Robles, la más veterana de toda la delegación; y también correrá la flamante campeona europea sub-23 María Forero, que salta a la absoluta… en un campeonato donde además solo hay dos categorías, sub-20 y senior.

España, que no participará en el relevo mixto, acude con un total de 20 atletas a este campeonato del mundo, que retoma la cadencia bianual y se instala en los años pares. Su última medalla se remonta al año 2002, cuando el equipo masculino ganó el bronce en la prueba de cross corto (ya desaparecida). Como entonces --eso sí-- las opciones de España pasan por la fuerza del grupo para la clasificación por equipos.

Denegación de visados a Etiopía Y es que esta modalidad atlética es prácticamente coto privado de los africanos desde su irrupción en los años 80, una década después en categoría femenina. En los hombres, el ugandés Jacob Kiplimo aspira a un tercer título seguido después de imponerse en las dos anteriores ediciones a Berihu Aregawi. El etíope optará a llevarse el triunfo al frente de una delegación notablemente mermada por la denegación de visados de las autoridades estadounidenses. Aunque públicamente la federación etíope se ha limitado a admitir la existencia de un "problema", sin más detalles, uno de sus directivos ha precisado al portal letsrun.com de que al menos 14 atletas se han tenido que quedar en casa, la mayoría sub-20. En la presentación del campeonato este viernes, el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, ha restado importancia a la cuestión, y aunque ha reconocido la gran dificultad burocrática a la que se enfrentan para gestionar las visas, ha dicho que trasciende el ámbito deportivo. "Vivimos en un mundo más complicado", ha zanjado el dirigente de la federación internacional, tras agradecer la ayuda de las instituciones deportivas estadounidenses y globales, así como de las autoridades del país. Cabe recordar que la administración del presidente Donald Trump anunció hace unos meses la prohibición de entrada para ciudadanos de diversos países y la restricción para otros cuantos en un periodo en el que EE.UU. va a organizar algunos de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Preguntado por si las dificultades generadas con los visados en este Mundial resta posibilidades para que la superpotencia acoja futuras competiciones atléticas, lord Coe ha sido categórico: "No", ha respondido de forma tajante. En mujeres, la keniana Betrice Chebet no podrá aspirar al mismo hito que Kiplimo ya que ha hecho un parón en su trayectoria para ser madre. En su ausencia la favorita pasa a ser --como no podía ser de otra forma-- una compatriota suya, Agnes Ngetich, plusmarquista en ruta de los 10 km, según la previa de la World Athletics, que recuerda el pleno de cuatro primeras posiciones en el anterior Mundial o los últimos nueve títulos para Kenia. Otra de las estrellas de la competición será la australiana Jessica Hull.