La AESAF contesta a Florentino Pérez: "Es muy grave que desde este club se mantengan afirmaciones alejadas de la realidad"

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) mostró en un comunicado su apoyo al colegiado Pablo González Fuertes, VAR del partido Alavés-Real Madrid, y al resto del colectivo, en el que aseguró que "el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos", en respuesta al presidente madridista, Florentino Pérez.

"La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) manifiesta su rechazo a las recientes declaraciones públicas del presidente del Real Madrid, D. Florentino Pérez, por el grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español", aseguró el sindicato, constituido oficialmente el pasado junio.

En un amplio texto, el colectivo defendió que "las acusaciones generalizadas contra los árbitros dañan injustamente la reputación de profesionales que ejercen su labor bajo máxima presión y constante escrutinio público y de la limpieza de la propia competición". "El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego. Es muy grave que desde este club se mantengan afirmaciones alejadas de la realidad, y que pueden crear un clima antideportivo en la competición española", aseguró el sindicato arbitral, que recordó su participación en la Comisión de Reforma del Arbitraje, a cuya última reunión se ausentó el Real Madrid.

Independencia, rigor y profesionalidad La AESAF defendió que "el colectivo arbitral español actúa con independencia, rigor y profesionalidad, y no forma parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes" y explicó que "mantiene desde hace meses un diálogo abierto, receptivo y constructivo con los representantes de los clubes profesionales para mejorar la competición desde la imparcialidad arbitral". El colectivo consideró especialmente preocupante "la instrumentalización del arbitraje como argumento para explicar situaciones deportivas" y recordó que las declaraciones públicas de dirigentes, clubes o actores "con gran proyección mediática no se producen en un vacío, sino que generan un eco inmediato en la sociedad y en la cultura del fútbol". "Cuando ese discurso se construye desde la deslegitimación o la sospecha permanente hacia el arbitraje, termina trasladándose a los campos, a las gradas y al fútbol base, donde por desgracia se manifiesta en forma de insultos, amenazas y agresiones a árbitros y árbitras", situación que "se produce desde el fútbol formativo hasta el profesional", lamentó. Insistió igualmente "en la necesidad de responsabilidad institucional y liderazgo ejemplar por parte de todos los actores del fútbol para frenar una espiral que pone en riesgo la integridad física, psicológica y reputacional de quienes garantizan el desarrollo justo de la competición" y apoyó el trabajo de la Federación Española de Fútbol en este sentido. "El arbitraje constituye una garantía esencial de imparcialidad y equidad en la competición" y "vincular de forma genérica al colectivo arbitral con supuestos escándalos, sin respaldo judicial ni pruebas concretas, erosiona la confianza en el sistema y perjudica al conjunto del fútbol español", subrayó.