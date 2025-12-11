Diez heridos y siete detenidos tras un ataque de ultras polacos a autobuses de hinchas del Rayo Vallecano

Aficionados radicales del Jagiellonia Białystok, rival del Rayo Vallecano este jueves en la Conference League, atacaron dos autobuses de hinchas rayistas este miércoles por la noche y provocaron una pelea que acabó con diez heridos, según confirmó la policía polaca a Efe. Hay nueve españoles heridos, tres de ellos hospitalizados, un herido entre los polacos y siete detenidos.

Según explicó por teléfono un portavoz de la Policía regional de Radom, "una patrulla llegó al lugar (del incidente) cinco minutos después del aviso, que fue recibido a las 00:46 horas, y encontró a dos autocares con aficionados de España" donde viajaban aficionados españoles.

"Gracias a la rápida llegada de la Policía se evitó una escalada de la confrontación", añadió el portavoz policial. Los agentes hallaron "una valla que bloqueaba la vía de servicio de la S8", y encontraron "cizallas para cortar metal, pasamontañas y porras" en el lugar de los hechos.

Se han detenido en total a siete personas relacionadas con el ataque, cuatro de ellas en los vehículos que bloquearon el paso de los autobuses, y todas ellas son residentes de Białystok (este), ciudad donde el equipo español disputará esta noche un partido contra el Jagiellonia.

La agresión tuvo lugar entre Varsovia y Białystok, en la localidad de Prosienica. Los medios polacos, como la emisora RMF FM, señalan que unos "cincuenta enmascarados" utilizaron dos vehículos para cortar el paso a los autobuses. Hay constancia de diez heridos, nueve españoles y un polaco.

Además de los tres trasladados al hospital, una ambulancia atendió a otros heridos en el lugar que no requirieron hospitalización. El partido entre el Jagiellonia y el Rayo sigue con su programación prevista este jueves a las 18:45 horas en Białystok.

Es la segunda ocasión en que se producen incidentes entre ultras de un equipo polaco y aficionados del Rayo tras los disturbios con motivo de la visita del Lech Poznan a Vallecas el pasado mes.