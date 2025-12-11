Enlaces accesibilidad
Diez heridos y siete detenidos tras un ataque de ultras polacos a autobuses de hinchas del Rayo Vallecano

  • Nueve de los heridos son españoles, tres hospitalizados, y hay siete detenidos entre los polacos
  • Medio centenar de radicales del Jagiellonia Białystok, rival del Rayo, cortaron el paso a los autobuses
Ultras polacos agreden a un grupo de hinchas del Rayo Vallecano
RTVE.es / EFE

Aficionados radicales del Jagiellonia Białystok, rival del Rayo Vallecano este jueves en la Conference League, atacaron dos autobuses de hinchas rayistas este miércoles por la noche y provocaron una pelea que acabó con diez heridos, según confirmó la policía polaca a Efe. Hay nueve españoles heridos, tres de ellos hospitalizados, un herido entre los polacos y siete detenidos.

Según explicó por teléfono un portavoz de la Policía regional de Radom, "una patrulla llegó al lugar (del incidente) cinco minutos después del aviso, que fue recibido a las 00:46 horas, y encontró a dos autocares con aficionados de España" donde viajaban aficionados españoles.

"Gracias a la rápida llegada de la Policía se evitó una escalada de la confrontación", añadió el portavoz policial. Los agentes hallaron "una valla que bloqueaba la vía de servicio de la S8", y encontraron "cizallas para cortar metal, pasamontañas y porras" en el lugar de los hechos.

Se han detenido en total a siete personas relacionadas con el ataque, cuatro de ellas en los vehículos que bloquearon el paso de los autobuses, y todas ellas son residentes de Białystok (este), ciudad donde el equipo español disputará esta noche un partido contra el Jagiellonia.

La agresión tuvo lugar entre Varsovia y Białystok, en la localidad de Prosienica. Los medios polacos, como la emisora RMF FM, señalan que unos "cincuenta enmascarados" utilizaron dos vehículos para cortar el paso a los autobuses. Hay constancia de diez heridos, nueve españoles y un polaco.

Además de los tres trasladados al hospital, una ambulancia atendió a otros heridos en el lugar que no requirieron hospitalización. El partido entre el Jagiellonia y el Rayo sigue con su programación prevista este jueves a las 18:45 horas en Białystok.

Es la segunda ocasión en que se producen incidentes entre ultras de un equipo polaco y aficionados del Rayo tras los disturbios con motivo de la visita del Lech Poznan a Vallecas el pasado mes.

