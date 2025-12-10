Clasificación de Champions League hoy, así quedan las posiciones tras la jornada 6: Madrid y Atlético cierran el 'top 8'

A la llamada Fase Liga de la Champions League 2025/2026 ya solo le quedan dos jornadas para resolverse y esta antepenúltima fecha ha dejado algunos cambios en la clasificación de cara a ese sprint final.

No cambia el líder: el Arsenal de Mikel Arteta era desde la jornada anterior el único equipo con pleno de victorias en esta Champions y hoy ha vuelto a ganar, esta vez 0-3 en Brujas con doblete de Noni Madueke y un tanto final obra de Gabriel Martinelli. Con seis puntos por disputarse, esa es ya la ventaja de los 'gunners' sobre el Liverpool, 9º clasificado tras ganar en Milán al Inter el martes y que ahora marca el límite más allá de los ocho equipos que se clasificarían directamente a octavos de final.

El PSG cae una posición, de la 2ª a la 3ª tras su empate en Bilbao y es adelantado por el Bayern con su triunfo ante el Sporting. Cuarto es ahora el Manchester City que pasa de estar fuera del 'top 8' a dejar su clasificación muy encarrilada al ganar en el Bernabéu.

Así están los equipos españoles El Real Madrid sigue como primer equipo español en la clasificación pero cae a la 7ª plaza ya igualado a 12 puntos con el Atlético de Madrid, que es 8º tras su triunfo en Eindhoven. El Barça se coloca a solo dos puntos de los dos clubes madrileños y del objetivo de acabar entre los 8 primeros. Por su parte el Athletic es 28º con 5 puntos, a 2 del 'top 24' que significaría seguir vivo clasificándose para el play-in previo a octavos, zona que cierra cierra el Copenhague con 7 puntos. El Villarreal queda totalmente descartado tras su tropiezo en casa precisamente con los daneses. Los de Marcelino son ahora penúltimos, superados por el Ajax que abandona el puesto de colista con su victoria ante el Qarabag. Ahora el último es el Kairat Almaty con un solo punto, al igual que el Submarino Amarillo, este año tan brillante en la liga como desastroso en la Champions.

CLASIFICACIÓN CHAMPIONS LEAGUE 2025 / 2026 A 26 DE NOVIEMBRE

Pasarían a octavos directamente 1. Arsenal - 18 puntos 2. Bayern Múnich - 12 puntos 3. PSG - 13 puntos 4. Manchester City - 13 puntos 5. Atalanta - 13 puntos 6. Inter de Milán - 12 puntos 7. Real Madrid - 12 puntos 8. Atlético de Madrid - 12 puntos

Equipos que pasarían a playoffs como cabeza de serie 9. Liverpool -12 puntos 10. Borussia Dortmund - 11 puntos 11. Tottenham - 11 puntos 12. Newcastle - 10 puntos 13. Chelsea - 10 puntos 14. Sporting Portugal -10 puntos 15. FC Barcelona - 10 puntos 16. Olympique de Marsella - 9 puntos

Resto de equipos que pasarían a playoffs 17. Juventus - 9 puntos 18. Galatasaray - 9 puntos 19. AS Monaco - 9 puntos 20. Bayer Leverkusen - 9 puntos 21. PSV Eindhoven- 8 puntos 22. Qarabag - 7 puntos 23. Nápoles - 7 puntos 24. FC Copenhague - 7 puntos