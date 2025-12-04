El Celta sufre muchísimo y elimina al Sant Andreu en los penaltis

Ficha técnica: 1 (6) - Sant Andreu: Raúl García; Santiago (Viña, min.71), Gomez, Blanco, Mendez (Marcet, min.91; Carbonell, Alberto García, Darbra (Torices, min.72); Serrano, Valles (Alexis García, min.59), Sergi García (Naranjo, min.59). 1 (7) - Celta de Vigo: Villar; Mingueza, Aidoo (Lago, min.11), Dominguez, Ristic (Carreira, min.46); Álvarez, Beltran, Sotelo (Iglesias, min.75); Cervi (Durán, min.63), Jutglà (Angelito, min.97), Swedberg (Aspas, min.75) Goles: 1-0, m.103: Alexis García. 1-1, m.105: Borja Iglesias. Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Carlos Blanco (min.31), a Alberto García (min.31), a Pablo Santiago (min.40), a Raúl García (min.77) y a Lucas Viña (min.93) por parte del Sant Andreu; y a Carlos Domínguez (min.41) y Yoel Lago (min.93) por parte del Celta de Vigo. Expulsó por doble amarilla a Carlos Dominguez (min.112). --Efe--

El Celta de Vigo ha sufrido mucho para vencer al Sant Andreu, equipo de Segunda RFEF --la cuarta categoría del fútbol español--, y solo ha conseguido hacerlo en los penaltis para seguir adelante en la Copa del Rey (1-1, 7-6).

[Vuelve a ver el Sant Andreu - Celta de la segunda ronda de Copa del Rey íntegro en RTVE Play]

El equipo gallego se ha clasificado para los dieciseisavos de final, pero ha vuelto a dejar malas sensaciones por tercer partido consecutivo tras las derrotas de la última semana en la Europa Legue y en la Liga.

Este jueves, en un abarrotado municipal Narcís Sala (6.500 espectadores), la Unió Esportiva Sant Andreu salió con más intensidad y ya en el primer minuto tuvo la primera ocasión en las botas de Sergi García, que no pudo definir cuando se presentaba solo ante el portero del Celta Iván Villar.

Los barceloneses, espoleados por su afición, se llevaban todos los duelos y no concedieron ninguna oportunidad a los visitantes hasta el minuto 18. La tuvo Ferran Jutglá, en el regreso del atacante al barrio de San Andrés de Palomar, donde jugó hace siete temporadas.