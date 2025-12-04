El Celta sufre muchísimo y elimina al Sant Andreu en los penaltis
- El equipo de Segunda RFEF ha jugado de tú a tú al vigués y ha llegado a adelantarse en la prórroga
- La eliminatoria copera se ha resuelto desde los 11 metros y en el 14º lanzamiento (1-1, 7-6)
Ficha técnica:
1 (6) - Sant Andreu: Raúl García; Santiago (Viña, min.71), Gomez, Blanco, Mendez (Marcet, min.91; Carbonell, Alberto García, Darbra (Torices, min.72); Serrano, Valles (Alexis García, min.59), Sergi García (Naranjo, min.59).
1 (7) - Celta de Vigo: Villar; Mingueza, Aidoo (Lago, min.11), Dominguez, Ristic (Carreira, min.46); Álvarez, Beltran, Sotelo (Iglesias, min.75); Cervi (Durán, min.63), Jutglà (Angelito, min.97), Swedberg (Aspas, min.75)
Goles: 1-0, m.103: Alexis García. 1-1, m.105: Borja Iglesias.
Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Carlos Blanco (min.31), a Alberto García (min.31), a Pablo Santiago (min.40), a Raúl García (min.77) y a Lucas Viña (min.93) por parte del Sant Andreu; y a Carlos Domínguez (min.41) y Yoel Lago (min.93) por parte del Celta de Vigo. Expulsó por doble amarilla a Carlos Dominguez (min.112).
El Celta de Vigo ha sufrido mucho para vencer al Sant Andreu, equipo de Segunda RFEF --la cuarta categoría del fútbol español--, y solo ha conseguido hacerlo en los penaltis para seguir adelante en la Copa del Rey (1-1, 7-6).
[Vuelve a ver el Sant Andreu - Celta de la segunda ronda de Copa del Rey íntegro en RTVE Play]
El equipo gallego se ha clasificado para los dieciseisavos de final, pero ha vuelto a dejar malas sensaciones por tercer partido consecutivo tras las derrotas de la última semana en la Europa Legue y en la Liga.
Este jueves, en un abarrotado municipal Narcís Sala (6.500 espectadores), la Unió Esportiva Sant Andreu salió con más intensidad y ya en el primer minuto tuvo la primera ocasión en las botas de Sergi García, que no pudo definir cuando se presentaba solo ante el portero del Celta Iván Villar.
Los barceloneses, espoleados por su afición, se llevaban todos los duelos y no concedieron ninguna oportunidad a los visitantes hasta el minuto 18. La tuvo Ferran Jutglá, en el regreso del atacante al barrio de San Andrés de Palomar, donde jugó hace siete temporadas.
El delirio con el gol de Alexis
A partir de ese momento, el Celta generó varias ocasiones, sobre todo por la iniciativa de Hugo Álvarez, que llegó a estrellarse con el larguero justo antes del descanso.
Tras la reanudación, Jutglá se topó también con el palo, pero a partir de ahí el equipo cuatribarrado volvió a jugarle de tú a tú al de Primera división.
El entrenador Natxo González asumió riesgos agotando los cambios cuando todavía faltaban 20 minutos para el fin del tiempo reglamentario. Y la apuesta le salió bien, porque aunque pasaron apuros, supieron aguantar las embestidas de los de Claudio Giráldez, que sacó a Iago Aspas y Borja Iglesias para intentar desatascar el ataque celeste.
Pero el partido se fue a la prórroga. Y ahí el primero en marcar gol fue el Sant Andreu. Alexis García empezó la jugada y la remató después de hacerse con un balón rebotado en el área y rematarlo con el exterior.
La hinchada de la UESA todavía lo celebraba cuando el Panda Iglesias recibió el esférico entre los centrales y no perdonó. Se dio la vuelta y su disparo cruzado se fue a la red para empatar de nuevo la eliminatoria --a partido único--.
Con todo, en la segunda parte de la prórroga los vigueses ya no pudieron crear más peligro y de hecho Carlos Domínguez vio la segunda amarilla al agarrar a Alexis para detener el eslalon sensacional del goleador del Sant Andreu.
La igualdad se mantuvo hasta el final y más allá, porque en la tanda de penaltis nadie falló en las seis primeras rondas de lanzamientos. Fue en el 14º cuando Sergi Serrano, después de un gran partido, mandó el balón al travesaño.
El Sant Andreu se queda con la miel en los labios, pero la experiencia no se le va a olvidar fácilmente ni al equipo ni a su afición.