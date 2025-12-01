Serbia, Islandia y Alemania, en el camino de las Guerreras hacia los cuartos de final del Mundial de balonmano

La selección española femenina de balonmano, que certificó su clasificación para la segunda fase del Mundial de Países Bajos y Alemania como líder del grupo D tras imponerse por 26-31 a Montenegro, se medirá en la siguiente ronda, que se disputará en la ciudad alemana de Dortmund, con los equipos de Serbia, Islandia y Alemania.

Las Guerreras, que contarán con dos puntos en su casillero, se enfrentarán el martes, 2 de diciembre, a las 15:30 horas, con Serbia, segunda del grupo C y un rival a al que las de Ambros Martín ya derrotaron en la fase de preparación por 27-29 en un amistoso disputado en Noruega.

Dos días más tarde, el jueves, 4 de diciembre, el conjunto español se medirá a las 20:30 horas en el Westfalenhalle de Dortmund, con capacidad para 12.000 espectadores, con la selección de Islandia, que concluyó la primera fase como tercera del grupo C.

El equipo español finalizará su andadura en el segundo turno el sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas ante Alemania, una de las dos organizadoras de torneo y cuenta hasta el momento sus partidos por victorias.

Los dos primeros clasificados del grupo lograrán la clasificación para los cuartos de final que se disputarán el martes, 9 de diciembre, en el Westfalenhalle de Dortmund.

Calendario del equipo español en la segunda fase 2/12. España -Serbia (15:30) 4/12. Islandia - España (20:30) 6/12. España - Alemania (18:00)