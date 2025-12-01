Serbia, Islandia y Alemania, en el camino de las Guerreras hacia los cuartos de final del Mundial de balonmano
- Las Guerreras afrontan la fase principal por detrás de Alemania e igualada con Montenegro, Serbia e Islas Feroe
- En directo: Serbia - España, el partido del Mundial de balonmano este martes a las 15:30 horas en Teledeporte y RTVE Play
La selección española femenina de balonmano, que certificó su clasificación para la segunda fase del Mundial de Países Bajos y Alemania como líder del grupo D tras imponerse por 26-31 a Montenegro, se medirá en la siguiente ronda, que se disputará en la ciudad alemana de Dortmund, con los equipos de Serbia, Islandia y Alemania.
Las Guerreras, que contarán con dos puntos en su casillero, se enfrentarán el martes, 2 de diciembre, a las 15:30 horas, con Serbia, segunda del grupo C y un rival a al que las de Ambros Martín ya derrotaron en la fase de preparación por 27-29 en un amistoso disputado en Noruega.
Dos días más tarde, el jueves, 4 de diciembre, el conjunto español se medirá a las 20:30 horas en el Westfalenhalle de Dortmund, con capacidad para 12.000 espectadores, con la selección de Islandia, que concluyó la primera fase como tercera del grupo C.
El equipo español finalizará su andadura en el segundo turno el sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas ante Alemania, una de las dos organizadoras de torneo y cuenta hasta el momento sus partidos por victorias.
Los dos primeros clasificados del grupo lograrán la clasificación para los cuartos de final que se disputarán el martes, 9 de diciembre, en el Westfalenhalle de Dortmund.
Calendario del equipo español en la segunda fase
2/12. España -Serbia (15:30)
4/12. Islandia - España (20:30)
6/12. España - Alemania (18:00)
Primera fase con dudas
Tras ganar con solvencia a Paraguay en su debut (26-17), las Guerreras sucumbieron ante Islas Feroe (25-27) en el segundo encuentro del Mundial de balonmano 2025, y remontaron el vuelo este domingo con una victoria ante Macedonia (26-31), las Guerreras se clasificaron como primeras de grupo para la Main Round que comienza este martes.
El equipo de Ambros Martín afronta la fase principal con dos puntos, los de su victoria ante Montenegro, al igual que la selección balcánica, Islas Feroe y Serbia, mientras Islandia no suma ningún punto al contar por derrotas sus partidos con el resto de rivales de un grupo que comanda Alemania con 4 puntos y un pleno de victorias.
España aspira a llegar con opciones al último partido ante la anfitriona Alemania, donde se jugaría previsiblemente la primera plaza del grupo en caso de haber sacado adelante sus compromisos ante Serbia e Islandia.
La Main Round o fase principal cuenta con cuatro grupos de seis equipos donde los dos primeros se clasifican para los cuartos de final, ronda a partido único cuyos enfrentamientos se determinan por el orden de clasificación de cada grupo.