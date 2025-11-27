Pedri vuelve a entrenar con el Barça, Fermín causa baja y Raphinha y Rashford apuntan a titulares ante el Alavés
- El centrocampista canario podría jugar ante el Alavés mientras Fermín sufre una lesión en el sóleo
- Brasileño e inglés podrían entrar en el once titular en Liga tras jugar varios minutos ante el Chelsea
La montaña de lesiones en el FC Barcelona sigue activa con la vuelta a los entrenamientos con el grupo de Pedri tras un mes de baja, mientras Fermín López estará dos semanas de baja por una lesión en el sóleo de su pierna derecha, y Raphinha y Radsford apuntan a titulares ante el Alavés tras jugar varios minutos en el partido de Champions ante el Chelsea.
El centrocampista Pedro González 'Pedri', de baja desde que hace un mes se lesionó en el Bernabéu, ha vuelto a entrenarse este jueves, en una sesión en la que no estuvo presente Fermín López, que estará dos semanas de baja por un problema en el sóleo.
Está por ver si Pedri está disponible para el encuentro de este sábado ante el Alavés, o Hansi Flick espera contar con él para el partido liguero del próximo martes, frente al Atlético de Madrid, en el Spotify Camp Nou.
El jugador de Tegueste, que es el líder indiscutible de la medular azulgrana y se encontraba en el mejor momento de su carrera justo antes de lesionarse, sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda el 26 de octubre.
Pedri se ha perdido cinco partidos por la lesión: victorias ante el Elche (3-1), Celta (2-4) y Athletic Club (4-0); un empate en Brujas (3-3) y la derrota en Stamford Bridge (3-0).
Con su vuelta y, al margen de la baja de Fermín López, Hansi Flick únicamente tiene dos jugadores de baja: el meta Marc-André ter Stegen y el centrocampista Pablo Paez Gavira 'Gavi'.
Fermín, baja por una lesión en el sóleo de su pierna derecha
El jugador del primer equipo del FC Barcelona, Fermín López, estará alrededor de dos semanas de baja a causa de una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha, según informó este jueves el club blaugrana tras las pruebas médicas realizadas al centrocampista.
Fermín, que esta temporada ha alcanzado la condición de centenario con el primer equipo, suma 13 partidos en el presente curso, diez de ellos como titular, consolidándose como una pieza de trabajo constante en la presión y con llegada y gol desde segunda línea.
El '16' azulgrana ha marcado siete goles en la presente campaña, el último de ellos en el estreno del nuevo Spotify Camp Nou en la victoria ante el Athletic Club (4-0), en un inicio de curso en el que se ha asentado en los onces iniciales de Hansi Flick antes de sufrir esta lesión muscular.
Sumando LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, el de El Campillo suma 880 minutos de juego, este curso, repartidos en esos 13 partidos, con 7 goles y 4 asistencias en su haber y, sobre todo, con la carga de entrega y trabajo que aporta, lo que en parte le ha llevado a ver 3 tarjetas amarillas.
Con esta lesión, Fermín se perdería los próximos tres partidos de Liga, contra Alavés y Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou y contra el Real Betis en Sevilla y, también, el estreno en el nuevo feudo 'culer' en la Champions contra el Eintracht Frankfurt. Si se cumplen los plazos podría regresar en LaLiga ante Osasuna el 13 de diciembre.
Por su parte, los delanteros Marcus Rashford y Raphinha vuelven de lleno al equipo tras sumar varios minutos en la derrota ante el Chelsea en Champions el pasado martes, por lo que ambos podrían ser titulares en el encuentro de Liga del próximo sábado ante el Deportivo Alavés en el Camp Nou.