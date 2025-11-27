Alemania-España, pulso entre las dominadoras del pasado y el presente del fútbol europeo

España afronta este viernes (20.30 horas en La 1 y RTVE Play) en Kaiserlautern (Alemania) el partido de ida de la final de la Nations League frente a la selección germana. Un choque en el que hay en juego mucho más que un título: enfrente estarán las dos selecciones que representan, con permiso de Estados Unidos, el pasado y el presente del fútbol.

2 Mundiales, 8 Eurocopas y unos Juegos Olímpicos atesora Alemania. Vitrinas repletas para las teutonas que, sin embargo, llevan precisamente desde el oro en Río 2016 sin sumar un nuevo trofeo a su palmarés. Demasiado tiempo para un país que dominaba con puño de hierro el fútbol mundial a comienzos de siglo.

La Nations League ofrece a las alemanas una oportunidad para reverdecer viejos laureles. Pero si Alemania es la dominadora del pasado, España emerge como la referencia del presente. La selección nacional es la actual campeona del mundo y subcampeona de Europa, con el añadido de defender el título logrado ante Francia en febrero de 2024 en La Cartuja de Sevilla.

Aitana Bonmatí, la máquina que descifró el enigma alemán Alemania era una bestia negra para España, que nunca había derrotado a la selección germana en los 8 enfrentamientos anteriores hasta que Aitana Bonmatí deshizo el maleficio el pasado junio en el Letzigrund de Zúrich. Todo indicaba que el pase a la final de la Eurocopa se iba a dirimir en los penaltis. Entonces Athenea del Castillo recuperó un balón en las inmediaciones del área rival e infiltró un balón entre las líneas alemanas. ““ Ahí apareció la genialidad de Aitana Bonmatí, que giró sobre su cuerpo dejando pasar el balón para zafarse de la defensa teutona y definir con precisión milimétrica en el reducido espacio entre el primer palo y la guardameta Ann-Katrin Berger, actualmente en el Gotham estadounidense, donde es compañera de la española Esther González. Ambas acaban de proclamarse campeonas de la NWSL, la liga estadounidense. Fue la venganza perfecta frente a una Berger que un año atrás se había convertido en la pesadilla de España en la final de consolación de los Juegos Olímpicos de París. La exportera del Chelsea fue aquella tarde del verano de 2024 un muro, desbaratando las ocasiones de la Roja y despejando un penalti en el último minuto a Alexia Putellas. Alemania se hizo así con la medalla de bronce, su última alegría en los últimos años

Primer examen para Sonia Bermúdez La seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, afronta su primera prueba de nivel desde que se hiciera cargo de la Roja el pasado agosto. En su historial como máxima responsable de España tan solo 2 partidos: las semifinales de la Nations League frente a Suecia, saldadas con un resultado global impecable de 5-0. Sonia Bermúdez, antes de la final de la Nations: "Alemania es un rival durísimo. Nunca se rinde" Para los choques definitivos contra Alemania, Bermúdez cuenta con sus principales referentes como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey. La principal novedad de la lista es la debutante Edna Imade, la delantera de la Real Sociedad de origen nigeriano y recientemente nacionalizada. También regresan a la citación, respecto a las semifinales, Esther González, la madridista Athenea del Castillo y Leila Ouahabi (Manchester City). Asimismo se mantienen Mapi León y Jenni Hermoso, que acaba de ganar con Tigres la liga mexicana. En el capítulo de bajas, destacan las lesionadas Patri Guijarro y Salma Paralluelo.