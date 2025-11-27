Sonia Bermúdez, antes de la final de la Nations: "Alemania es un rival durísimo. Nunca se rinde"

La seleccionadora de España, Sonia Bermúdez, ha advertido del peligro de Alemania en la víspera del enfrentamiento de la ida de la final de la UEFA Nations League femenina.

"Alemania es un rival durísimo; nunca baja los brazos. Aunque te pongas por delante, no se rinde nunca. Ya lo saben las jugadoras", ha declarado Sonia Bermúdez.

La entrenadora también ha comentado las fortalezas del rival y cómo pretende combatirlas: "Es un equipo que transita muy bien. Trataremos de tener mucho el balón y guardarlo". "Lo bonito es que somos dos de los mejores equipos", ha añadido Bermúdez, ilusionada de dirigir al combinado nacional en esta cita del más alto nivel.

Además, Sonia Bermúdez ha informado de que las 25 convocadas están "en perfectas condiciones", incluida Edna Imade, que no ha entrenado con el grupo este viernes por la mañana por precaución. La delantera de la Real Sociedad, que acaba de obtener la nacionalidad, es la gran novedad de la lista.

00.59 min Edna Imade, de Nigeria a la final de la Nations League femenina con España, cruzando el mar en patera

También ha comparecido ante los medios una de la capitanas, Olga Carmona. La lateral del PSG ha dicho que han estudiado a la selección alemana "jugadora por jugadora" y ha dicho que las atacantes son "determinantes".

Además, Carmona ha calificado como "raro" el nuevo formato de esta final de la Liga de Naciones a doble enfrentamiento. "A lo que todo el mundo está acostumbrado es a un partido único", ha comentado.