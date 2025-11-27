España - Alemania: la 'Nations' femenina rompe la tradición del fútbol de selecciones con una final a ida y vuelta

El enfrentamiento entre España y Alemania por el título de la Liga de Naciones femenina no solo medirá a dos potencias mundiales, sino que marcará el regreso de un formato inédito en el fútbol de selecciones absolutas en Europa. Y es que para esta segunda edición del torneo --y a diferencia del masculino-- la UEFA determinó que los dos mejores equipos se disputen el título a ida y vuelta, lo que rompe con la costumbre de la final a partido único salvo por la muy lejana y experimental Competición Europea de Fútbol Femenino de 1984 --precedente de la Eurocopa de la categoría--.

Ahora, la final de la Nations 2025 comenzará este viernes en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern este viernes 28 de noviembre, pero se decidirá en el Metropolitano, en Madrid, el martes 2 de diciembre.

00.59 min Irene Paredes, la capitana en busca de la segunda Nations: "Jugar una final en Madrid nos hace felices"

'El nuevo-viejo formato' Preguntada por este nuevo formato tras anunciar la convocatoria para estos dos encuentros, la seleccionadora española se mostró un tanto resignada. "Bueno, me adapto a lo que hay. Son dos partidos. El formato es el que es. Por mucho que me gustase que fuese de otra manera, no lo puedo cambiar", dijo Sonia Bermúdez. 00.30 min Sonia Bermúdez, sobre la final de la Nations a doble partido: "El formato es el que es" La entrenadora se mostró eso sí ambiciosa, al asegurar que no firmaría un empate en la ida; y además reiteró su deseo de que la afición llene el estadio del Atlético de Madrid para empujar al combinado nacional en la vuelta. Por cierto, en caso de empate en el global (tras los 180 minutos), se jugará prórroga y, si es necesario, penaltis. Salvo por este punto, donde se aplica el reglamento moderno del fútbol, este formato se asemeja más a la antigua tradición de la Copa de la UEFA, predecesora de la Europa League masculina. La última vez que se celebró una gran final de la UEFA a doble partido --sin contar con la Supercopa-- fue en la Copa de la UEFA en mayo de 1997, Shalke 04 - Inter de Milán, con victoria para los italianos por penaltis en la vuelta en San Siro.

La nueva Europa League femenina también será a doble partido El precedente más inmediato en categoría femenina fue con la UEFA Women's Cup que precedió a la actual Champions (o Liga de Campeonas) que se disputa desde 2009, en una fase todavía muy temprana del profesionalismo de las futbolistas en Europa. El Zvezda-2005 de Perm (Rusia) se enfrentó en aquella última final de la Copa de la UEFA femenina al Duisburgo y la dejó sentenciada en la ida (que se jugó en Kazán) con un 6-0. A pesar de esa goleada, en la vuelta en Alemania hubo récord de asistencia para la época con más de 28.000 espectadores, pero el trofeo se fue al confín oriental del continente. Curiosamente, la segunda competición europea de clubes creada esta temporada 2025-26, la Europa League femenina, también tendrá el formato vintage. De hecho, toda la fase final del torneo, a la que llegaron 16 equipos (sin representación española), se disputa en eliminatorias a doble partido. El sorteo de emparejamientos que determinó todo el cuadro de la competición se efectuó en octubre. La ida de la final se disputará el último fin de semana de abril y la vuelta el primero de mayo.