Mariona Caldentey, a TVE sobre la final de la Nations League: "Somos un equipo ambicioso y con talento"

La delantera del Arsenal y la selección española Mariona Caldentey se muestra optimista ante la final de la UEFA Nations League femenina frente a Alemania. La Roja disputa el partido de ida este viernes en Kaiserlautern y la vuelta, la semana que viene en el Metropolitano. "Somos un equipo ambicioso y con talento", ha dicho la balear este miércoles a TVE.

"Creo que somos un equipo súper ambicioso y con mucho talento, así que ojalá tengamos esa suerte", asegura en una entrevista a TVE desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Caldentey es una veterana de la selección española después de ocho años acudiendo a las convocatorias, por eso sabe de la importancia que tuvo en la pasada Eurocopa la victoria frente a Alemania, la única en ocho encuentros:

"Jugar contra Alemania siempre es difícil. Les ganamos en la Euro, pero era la primera vez. Ahora vamos con la sensación de haber roto esa barrera, pero sabiendo que es una final y los dos equipos tenemos ganas", advierte la delantera 'gunner'.

La ex del Barça tuvo sensaciones encontradas en la final de la pasada Champions, que ganó con su actual equipo frente al que había sido su 'casa'. Un día que Mariona describió como "de sensaciones encontradas", pero que le valió el premio a la jugadora del año en la Premier.

Pese al reconocimiento, Mariona quiere más y ansía "tanto la liga como las dos copas de ahí". Pero lo primero es la final de la Liga de Naciones, que le dará la oportunidad de revalidar el título con la selección española.