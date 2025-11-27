Edna Imade, de Nigeria a la final de la Nations League femenina con España, cruzando el mar en patera

Edna Imade es la gran novedad de la convocatoria de la selección española para disputar la final de la Nations League femenina contra Alemania. De origen nigeriano, en cuanto ha obtenido la nacionalidad española ha sido llamada por Sonia Bermúdez.

La delantera de la Real Sociedad juega cedida por el Bayern, que se la fichó al Granada después de sus dos grandes campañas en el conjunto nazarí.

La historia de Edna es también la historia de una familia obligada a abandonar Nigeria. "El sufrimiento que ha pasado mi madre. Todo lo que ha hecho para que nosotros ahora estemos bien. Es que se lo debo todo", cuenta la jugadora sobre su familia, que decidió cruzar el Sahara y venir a España.

Su madre, embarazada de gemelos, dio a luz en Marruecos. Tres meses después se adentró en el mar en una patera. Imade recuerda lo angustioso de la experiencia: "Vino una ola súper grande y dice que mi hermano se cayó, se cayó al agua. Y uno de los que había en la patera saltó y lo cogió".

Su padre fue deportado al llegar a Algeciras. Se asentaron solas en Carmona (Sevilla) y comenzó su historia con el fútbol. Jugó con chicos hasta los 14 años. En 2021 fichó por el Málaga y dos años después, previo paso por el Cacereño, recaló en el Granada hasta su etapa actual, que le ha llegado el reconocimiento de la Roja con 24 años.

Hace unos días llegó su nacionalización y la primera llamada de España: "Yo no me lo podía ni creer. Me emocioné mucho. Lo primero que pensé fue 'Edna, lo has conseguido'".

Imade ha sido convocada para la final de la Nations League y jugará con su familia en el corazón: "Mi objetivo ha sido sacarlos a ellos adelante. Dios me ha dado el don del futbol para ello".