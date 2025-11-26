Las 'Guerreras' arrancan su camino en el Mundial con un debut asequible ante Paraguay

La selección española femenina de balonmano tratará de dar en el Mundial de Países Bajos y Alemania, en el que las Guerreras arrancará este miércoles ante Paraguay, un paso más en el camino que debe llevar al equipo nacional a volver a pelear por las medallas en el Campeonato del Mundo que se disputará en 2029 en España.

Un podio que en estos momentos se antoja muy lejano para las de Ambros Martín como dejaron claro las derrotas encajadas durante la fase de preparación ante Noruega, la vigente campeona olímpica y continental, por un contundente 41-19, y Hungría, bronce en el último Europeo, por un más ajustado 37-28.

"Es una selección muy joven que prácticamente va a jugar su segundo campeonato juntas y, por tanto, necesita un tiempo de maduración, pero creo que en este último año hemos evolucionado considerablemente y que queremos demostrar esa evolución en este Mundial", señaló el seleccionador español.

Un equipo en formación que busca su propio estilo Una progresión en la que España ya ha dado el paso más importante encontrar un estilo de juego que la haga reconocible, una filosofía de juego que se puede definir en dos palabras: defender y correr. "La idea es que a través de la defensa, una defensa activa que se anticipe a los rivales, podamos recuperar balones y sacar provecho al contraataque", explicó Ambros Martín. Intensidad defensiva que tiene su mejor reflejo en el agresivo 5-1 que permitió a las Guerreras dar la vuelta a un partido que parecía tener perdido e imponerse por 27-29 a Serbia, un equipo con el que podría volver a enfrentarse en la segunda fase del Mundial, en la única victoria de la fase de preparación. Pero el equipo español no solo apuesta por la velocidad con defensas abiertas, sino que la filosofía del defender y correr parece formar parte el ADN de la nueva generación de Guerreras.

Lanzamiento exterior Jugadoras como la joven Carmen Arroyo, de 21 años, que no solo hace valer sus 180 centímetros en el eje de la defensa, sino que es la primera en subir al contraataque. La jugadora del Super Amara Bera Bera, que se ha hecho una indiscutible en los planes del seleccionador desde que debutó el pasado año con el equipo nacional en el Campeonato de Europa, cuenta también con un potente lanzamiento exterior. Otro de las nuevas señas de identidad de las Guerreras que parece haber perdido el miedo a lanzar a distancia gracias a la presencia no sólo ya de Carmen Arroyo o de Ester Somaza, de 21 años también, sino, sobre todo, de Danila So Delgado, de 24, la nueva 'cañonera' del equipo español. "Ahora tenemos jugadoras que pueden lanzar de atrás en el ataque posicional y esa es una alternativa que quizá antes no teníamos", destacó Ambros Martín, que no ha dudado en dar el máximo protagonismo a la jugadora del Gloria Bistrita rumano, con quien promedia más de cinco goles por partidos en la Liga de Campeones.

Mezcla de juventud y experiencia Rostros de la nueva España a los que el seleccionador ha querido rodear de jugadoras mucho más experimentadas como la central Alicia Fernández o la extremo Maitane Etxeberria que no formaron parte del equipo que disputó el pasado año el Europeo de Austria, Hungría y Suiza, en el que las Guerreras no pudieron pasar de la primera fase. Experiencia que se une a la ilusión con la que afrontarán su debut en una gran competición internacional, la portera Lucía Prades, de 24 años, la extremo izquierdo Lisa Oppedal, de 21, o la lateral derecho Maddi Bengoetxa, de 25. Mimbres con los que las Guerreras tratarán de alcanzar unos cuartos de final que se antojan, pese a que ni las jugadoras ni ningún miembro del cuerpo técnico se ponen límites, el techo de un equipo español inmerso en pleno proceso de reconstrucción.