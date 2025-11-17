España afronta las Finales de la Copa Davis pendiente de las pruebas físicas de Carlos Alcaraz

La 'Armada' está en vilo. España afronta su semana decisiva en la Copa Davis, la disputa de las Finales a 8 de Bolonia (Italia), con la duda de su número uno, que también lo es del mundo. Carlos Alcaraz se encargó de sembrarla en rueda de prensa posterior a su final perdida de la ATP al mencionar un problema "en los isquios", confirmado a su llegada a Bolonia, donde se le ha detectado una sobrecarga muscular en el isquio derecho que le privará de entrenar este martes.

"Sentí algo atrás, en los isquios, después de intentar devolver un servicio. Podría decir que no me afectó demasiado, para ser sincero, porque podía correr bien, podía llegar bien a las pelotas. Obviamente, a veces me venía a la mente la idea de cómo sería si hiciera las locuras que suelo hacer. Pero pude jugar bien", dijo en rueda de prensa en Turín.

01.05 min Alcaraz pone en duda su presencia en la Copa Davis: "Mi intención es dar todo lo que esté en mi mano para recuperarme"

El murciano cayó derrotado por Jannik Sinner en la Copa de Maestros después de un 'tute' de más de dos horas y con un vendaje en su muslo derecho. Supuso un granito de arena más en la montaña de partidos y minutos acumulados que lleva el tenista de El Palmar a lo largo de la temporada: 79 partidos y ocho títulos ganados.

A ello se deben sumar de manera extraoficial los de torneos de exhibición como la Laver Cup o el Six Kings Slam. En octubre, con motivo del ATP 500 de Japón, dio el susto con una mala torcedura de tobillo, de la que se repuso no sin antes renunciar al Masters 1000 de Shanghái (China).

Alcaraz no disputó las eliminatorias previas de la Davis a lo largo de este año. Fue anunciado en la anterior contra Dinamarca, disputada en septiembre, pero acabó renunciando para descansar después de ganar el US Open.

Al número uno mundial se le esperaba como agua de mayo en el equipo, pero su estado físico ya ha condicionado la actualidad hasta tal punto de posponer la rueda de prensa, prevista para este lunes y aplazada al martes. El motivo son las pruebas médicas de las que está pendiente Alcaraz a su llegada a Bolonia.

España no debuta hasta el jueves contra Chequia en la primera eliminatoria de cuartos de final, pero el hecho de no saber si el capitán, David Ferrer, podrá contar o no con Alcaraz ha hecho que la 'Armada' opte por esperar.

El de Jávea (Alicante) cuenta, de momento, con Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez, a los que se suma Marcel Granollers después de su disputa de las Finales ATP en el torneo de dobles, junto al argentino Horacio Zeballos.

Alcaraz ha disputado la Davis con España siempre en las finales, cuando todavía se jugaba con fase de grupos o 'round robin'. En 2022 venció en sus partidos contra el rumano Marius Copil y el coreano Sonwoo Kwon, pero cayó ante el canadiense Felix Auger-Aliassime. Dos años después, el murciano firmó un registro de cuatro victorias y una única derrota.

Alcaraz venció al checo Tomas Machac por retirada de este y formó parte del dobles con Granollers de ese mismo duelo. Posteriormente venció al francés Ugo Humbert y ya en cuartos de final, ante Países Bajos, venció en su duelo individual ante Tallon Griekspoor, pero haciendo pareja de nuevo con Granollers no pudo solventar el punto de dobles ante los neerlandeses.