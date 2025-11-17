España afronta las Finales de la Copa Davis pendiente de las pruebas físicas de Carlos Alcaraz
- El murciano llega a Bolonia desde Turín con una sobrecarga en los isquiotibiales tras las Finales de la ATP
- El número uno del mundo ha disputado más de 80 partidos esta temporada entre oficiales y de exhibición
La 'Armada' está en vilo. España afronta su semana decisiva en la Copa Davis, la disputa de las Finales a 8 de Bolonia (Italia), con la duda de su número uno, que también lo es del mundo. Carlos Alcaraz se encargó de sembrarla en rueda de prensa posterior a su final perdida de la ATP al mencionar un problema "en los isquios", confirmado a su llegada a Bolonia, donde se le ha detectado una sobrecarga muscular en el isquio derecho que le privará de entrenar este martes.
"Sentí algo atrás, en los isquios, después de intentar devolver un servicio. Podría decir que no me afectó demasiado, para ser sincero, porque podía correr bien, podía llegar bien a las pelotas. Obviamente, a veces me venía a la mente la idea de cómo sería si hiciera las locuras que suelo hacer. Pero pude jugar bien", dijo en rueda de prensa en Turín.
El murciano cayó derrotado por Jannik Sinner en la Copa de Maestros después de un 'tute' de más de dos horas y con un vendaje en su muslo derecho. Supuso un granito de arena más en la montaña de partidos y minutos acumulados que lleva el tenista de El Palmar a lo largo de la temporada: 79 partidos y ocho títulos ganados.
A ello se deben sumar de manera extraoficial los de torneos de exhibición como la Laver Cup o el Six Kings Slam. En octubre, con motivo del ATP 500 de Japón, dio el susto con una mala torcedura de tobillo, de la que se repuso no sin antes renunciar al Masters 1000 de Shanghái (China).
Alcaraz no disputó las eliminatorias previas de la Davis a lo largo de este año. Fue anunciado en la anterior contra Dinamarca, disputada en septiembre, pero acabó renunciando para descansar después de ganar el US Open.
Al número uno mundial se le esperaba como agua de mayo en el equipo, pero su estado físico ya ha condicionado la actualidad hasta tal punto de posponer la rueda de prensa, prevista para este lunes y aplazada al martes. El motivo son las pruebas médicas de las que está pendiente Alcaraz a su llegada a Bolonia.
España no debuta hasta el jueves contra Chequia en la primera eliminatoria de cuartos de final, pero el hecho de no saber si el capitán, David Ferrer, podrá contar o no con Alcaraz ha hecho que la 'Armada' opte por esperar.
El de Jávea (Alicante) cuenta, de momento, con Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez, a los que se suma Marcel Granollers después de su disputa de las Finales ATP en el torneo de dobles, junto al argentino Horacio Zeballos.
Alcaraz ha disputado la Davis con España siempre en las finales, cuando todavía se jugaba con fase de grupos o 'round robin'. En 2022 venció en sus partidos contra el rumano Marius Copil y el coreano Sonwoo Kwon, pero cayó ante el canadiense Felix Auger-Aliassime. Dos años después, el murciano firmó un registro de cuatro victorias y una única derrota.
Alcaraz venció al checo Tomas Machac por retirada de este y formó parte del dobles con Granollers de ese mismo duelo. Posteriormente venció al francés Ugo Humbert y ya en cuartos de final, ante Países Bajos, venció en su duelo individual ante Tallon Griekspoor, pero haciendo pareja de nuevo con Granollers no pudo solventar el punto de dobles ante los neerlandeses.
Italia defiende título sin Sinner ni Musetti
De confirmarse una hipotética baja de Alcaraz, sería un mazazo para el formato de las Finales, que ya perdieron a Sinner por petición de este. Italia defiende título y busca un tercero consecutivo, pero el equipo capitaneado por Filippo Volandri ha visto su lista de ausencias aumentada con la de Lorenzo Musetti.
Este entró en las Finales ATP por renuncia de Novak Djokovic y jugó los partidos en el grupo de Alcaraz, pero el desgaste acabó pasándole factura. Ahora Volandri cuenta, de momento, con cuatro tenistas para la defensa de la 'Ensaladera' frente a su afición: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli y Andrea Vavassori.
En un calendario tan sobrecargado de partidos ATP el nuevo formato de la Copa Davis introducido por el Grupo Kosmos -que preside Gerard Piqué- ha sido puesto en cuestión desde sus inicios en 2019, en una edición disputada en la Caja Mágica de Madrid y ganada por España.
El presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, ha sugerido que la Davis se juegue cada dos años, una propuesta que ha sido bien acogida, entre otros, por Carlos Alcaraz. Conviene recordar que el torneo de naciones lo organiza la federación internacional, la ITF.
En una semana en la que Italia se convierte en la patria del tenis, primero con el torneo de maestros y luego con el de la 'Ensaladera', las esperanzas de prestigiar este último pasan por un español, que viaja en furgoneta desde Turín a Bolonia para someterse a unas pruebas decisivas para su participación.