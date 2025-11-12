Fermín López, a RTVE: "Sería un sueño jugar el Mundial de fútbol, yo haré todo lo posible para estar"

El futbolista del FC Barcelona, Fermín López, ha afirmado en una entrevista para TVE que Lamine Yamal es un jugador "ambicioso" y, como afirmó Luis de la Fuente, quería estar con la selección porque quiere jugar "el mayor número de partidos". En el plano personal, el jugador culé asegura que para él jugar el Mundial "sería un sueño".

El onubense se encuentra concentrado en Las Rozas (Madrid) con la selección española, donde la atención está puesta en la ausencia de su compañero en el Barça, que se tuvo que ir apresuradamente el lunes al poco de haber llegado a la Ciudad del Fútbol.

"Estaba un poco triste porque el míster creo que ya lo dijo, que él quería estar aquí. Es ambicioso, quiere jugar cuanto más partidos mejor y meter más goles. Nos deseó suerte y nos dio ánimo para estos dos partidos. Y nosotros esperamos que esté de vuelta lo antes posible", dijo Fermín a TVE.

Acerca del rifirrafe entre la RFEF y el Barça, el centrocampista azulgrana no se quiere 'mojar': "No tengo nada que decir al respecto". Pero al mismo tiempo añade en tono conciliador: "Al final, tanto en el club como en la Federación siempre intentan cuidar a a los jugadores y creo que también son cosas que se generan desde fuera".

Aún queda más de medio año para que llegue el Mundial, pero en el calendario de la selección son dos convocatorias más. Para Fermín sería "un sueño" poder disputarlo: "Ojalá el Míster me pueda convocar. Yo haré todo lo posible por estar. Aún queda mucho".

Parte de 'culpa' en tener la confianza de De la Fuente recae en la confianza que le da Hansi Flick en el Barça, "también debido a lesiones". "Yo creo que falta gente en el equipo y por eso también he tenido muchos minutos. Pero creo que este año por ahora estoy teniendo más minutos que el año pasado y eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien".

En esa búsqueda de minutos, el azulgrana estuvo a punto de dejar el equipo este verano, pero finalmente optó por quedarse: "Yo estaba muy tranquilo, sabía lo que quería y al final estoy en el Barca, porque yo quería estar. Siempre hay rumores, pero tenía muy claro mi idea y estoy muy contento de estar en el Barca".