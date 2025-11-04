Mokio, Zé Lucas, Londoño, De Martis o Quintas: las estrellas a seguir en el Mundial sub-17 de Catar

Este lunes ha dado comienzo en Catar el Mundial masculino sub-17 de fútbol, torneo en el que no participa la selección española de la categoría. No obstante, a pesar de la ausencia de la Rojita, serán muchos los ojos puestos en las estrellas del futuro, muchos de los cuales podrían acabar militando en equipos de nuestra liga.

A medida que avance el torneo pueden surgir nuevos nombres, jugadores que dan la sorpresa o 'tapados' en sus equipos, a los que sus seleccionadores dan la alternativa. Pero ya antes de arrancar había algunos que venían sonando con fuerza.

Jorthy Mokio (Bélgica) Jorthy Mokio - Bélgica sub-17 Ajax Atendiendo al valor de mercado que les otorga el portal Transfermarkt, el belga Jorthy Mokio es el más valioso (8 millones) y encabeza la lista. Es uno de los mediocentros defensivos más cotizados y ya acumula minutos de experiencia internacional en la máxima categoría con el Ajax. Se rumoreó que rechazó una oferta del Barça. Ojo a la selección belga, encuadrada en el Grupo D junto a Argentina, Túnez y Fiyi, que en la clasificación del portal especializado en mercado futbolístico mete hasta siete jugadores entre los 20 más valiosos.

Zé Lucas / Ruan Pablo (Brasil) Zé Lucas - Brasil sub-17 EFE Fuera de la selección belga destaca el capitán de Brasil, Zé Lucas, que a sus 17 años también porta el brazalete y es titular en la primera plantilla de su club, el Sport Recife. Un centrocampista con personalidad y liderazgo, cualidades que ya demostró en el Sudamericano de su categoría, que ganó la 'canarinha'. Otro jugador a seguir de su selección es Ruan Pablo, que con tres tantos aporta el gol que le falta a Lucas.

Santiago Londoño (Colombia) Santiago Londoño - Colombia sub-17 EFE En el pasado Sudamericano, jugado en su país, se consagró como segundo máximo goleador con cinco tantos. Santiago Londoño, delantero del Envigado, ya es uno más en la primera plantilla de su club. Por sus características físicas -1,83 de altura- recuerda a otro artillero que ha dado que hablar en el pasado Mundial sub-20, caso de Néiser Villarreal. Destaca por su potencia y velocidad, pero no está carente de virtudes técnicas. Su destino está en el Real Oviedo, puesto que el grupo Pachuca mexicano se ha hecho con sus derechos y recalará en el club carbayón en 2026 cuando cumpla la mayoría de edad; hasta entonces, seguirá cedido en el Envigado. Colombia tumba a España con un 'hat-trick' de Ney Villarreal en un partido de locos Antonio S. Sereno

Thomás de Martis / Jerónimo Gómez (Argentina) Thomás de Martis - Argentina sub-17 EFE El argentino Thomás de Martis fue quien relegó a Londoño a Bota de Plata en el Sudamericano, anotando un gol más (6). Formado en la cantera de Lanús, ya es uno más del primer equipo y está considerado una de las perlas del fútbol argentino. En la albiceleste comparte protagonismo con el mediocentro Jerónimo Gómez Mattar, de Newell's, donde ya ha demostrado su personalidad portando el brazalete en algún partido, siendo igualmente capitán de su selección.