Mokio, Zé Lucas, Londoño, De Martis o Quintas: las estrellas a seguir en el Mundial sub-17 de Catar
- Los talentos del fútbol del futuro se dan a conocer hasta el 27 de noviembre, aunque algunos ya brillan en sus clubes
- España, la gran ausencia pese a su ranking y a tener promesas como Dro Fernández, Marc Bernal o Enzo Alves
Este lunes ha dado comienzo en Catar el Mundial masculino sub-17 de fútbol, torneo en el que no participa la selección española de la categoría. No obstante, a pesar de la ausencia de la Rojita, serán muchos los ojos puestos en las estrellas del futuro, muchos de los cuales podrían acabar militando en equipos de nuestra liga.
A medida que avance el torneo pueden surgir nuevos nombres, jugadores que dan la sorpresa o 'tapados' en sus equipos, a los que sus seleccionadores dan la alternativa. Pero ya antes de arrancar había algunos que venían sonando con fuerza.
Jorthy Mokio (Bélgica)
Atendiendo al valor de mercado que les otorga el portal Transfermarkt, el belga Jorthy Mokio es el más valioso (8 millones) y encabeza la lista. Es uno de los mediocentros defensivos más cotizados y ya acumula minutos de experiencia internacional en la máxima categoría con el Ajax. Se rumoreó que rechazó una oferta del Barça. Ojo a la selección belga, encuadrada en el Grupo D junto a Argentina, Túnez y Fiyi, que en la clasificación del portal especializado en mercado futbolístico mete hasta siete jugadores entre los 20 más valiosos.
Zé Lucas / Ruan Pablo (Brasil)
Fuera de la selección belga destaca el capitán de Brasil, Zé Lucas, que a sus 17 años también porta el brazalete y es titular en la primera plantilla de su club, el Sport Recife. Un centrocampista con personalidad y liderazgo, cualidades que ya demostró en el Sudamericano de su categoría, que ganó la 'canarinha'. Otro jugador a seguir de su selección es Ruan Pablo, que con tres tantos aporta el gol que le falta a Lucas.
Santiago Londoño (Colombia)
En el pasado Sudamericano, jugado en su país, se consagró como segundo máximo goleador con cinco tantos. Santiago Londoño, delantero del Envigado, ya es uno más en la primera plantilla de su club. Por sus características físicas -1,83 de altura- recuerda a otro artillero que ha dado que hablar en el pasado Mundial sub-20, caso de Néiser Villarreal. Destaca por su potencia y velocidad, pero no está carente de virtudes técnicas. Su destino está en el Real Oviedo, puesto que el grupo Pachuca mexicano se ha hecho con sus derechos y recalará en el club carbayón en 2026 cuando cumpla la mayoría de edad; hasta entonces, seguirá cedido en el Envigado.
Thomás de Martis / Jerónimo Gómez (Argentina)
El argentino Thomás de Martis fue quien relegó a Londoño a Bota de Plata en el Sudamericano, anotando un gol más (6). Formado en la cantera de Lanús, ya es uno más del primer equipo y está considerado una de las perlas del fútbol argentino. En la albiceleste comparte protagonismo con el mediocentro Jerónimo Gómez Mattar, de Newell's, donde ya ha demostrado su personalidad portando el brazalete en algún partido, siendo igualmente capitán de su selección.
Rafael Quintas (Portugal)
Volviendo a Europa, el considerado mejor jugador del clasificatorio del viejo continente fue el líder de la selección campeona, Portugal. Se trata de Rafael Quintas, que juega en la posición de mediocentro, aunque destaca por su versatilidad. Viene de la cantera de Benfica, una de las mejor consideradas del vecino ibérico, y está brillando en el filial sub-23 junto a compañeros de más edad que él (17). Desde su debut en la selección juvenil ha disputado 21 encuentros y ha marcado dos goles, a pesar de jugar en una posición retrasada, los mismos que lleva con su club en nueve partidos de la Liga Revelaçao.
España, tercera del ranking histórico, la gran ausencia
La selección española sub-17 se quedó fuera del Mundial por no ser una de las mejores 11 escuadras clasificadas del europeo sub-16, que acabó ganando Portugal. España empezó bien ganando su grupo en primera ronda, el Grupo 12, pero luego en la siguiente quedó tercera del Grupo A2 -sólo clasificaba el primero-, por detrás de Alemania y Austria.
Eso dejó fuera del Mundial a la Rojita, a pesar de que este año se ha ampliado a 48 equipos. La selección española es tercera en el ranking histórico sin haber ganado un solo Mundial, pero acumulando cuatro subcampeonatos y cuatro terceros puestos. Es también el equipo que más Eurocopas ha levantado, con nueve, por lo que esta ausencia es toda una sorpresa.
En el combinado que dirige Sergio García han jugado futbolistas que ya empiezan a sonar en LaLiga como el barcelonista Dro Fernández o su compañero Marc Bernal. También ha hecho su debut Enzo Alves, que juega en el juvenil del Real Madrid y es hijo del histórico lateral derecho brasileño Marcelo.