El francés del PSG Désiré Doué sucede a Lamine Yamal como ganador del premio 'Golden Boy'

El futbolista francés del Paris Saint-Germain Désiré Doué fue premiado este martes con el 'Golden Boy', galardón que otorga el medio italiano 'Tuttosport' al mejor jugador europeo Sub-21 de un 2025 en el que conquistó con el equipo parisino la Ligue 1 y la Champions League, entre otros trofeos.

El joven jugador francés sucede en el galardón al español Lamine Yamal (FC Barcelona), que no podía optar de nuevo al premio atendiendo a las bases de este, y se impone en la carrera por este reconocimiento a otros futbolistas como los españoles Dean Huijsen (Bournemouth y Real Madrid) y Pau Cubarsí (FC Barcelona) o el turco Arda Güler (Real Madrid).