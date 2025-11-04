María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson vuelven a una Selección sin Torrens ni Carrera
- Raquel Carrera es baja 'pactada' con un plan de recuperación de sus molestias en la rodilla izquierda
- En directo: España - Italia, viernes 14 y España - Francia, domingo 16 en Teledeporte y RTVE Play
Los regresos de María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson y las ausencias de Alba Torrens y Raquel Carrera son las principales novedades en la lista de 16 jugadoras facilitada por el seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, para disputar los dos partidos ante Italia y Francia en La Línea en noviembre, que servirán de preparación para el Premundial que se celebrará en Puerto Rico, del 11 al 17 de marzo.
Conde, Cazorla, Quevedo y Gustafson serán de esta manera cuatro refuerzos importantes en la primera convocatoria tras el pasado Eurobasket, que se perdieron por problemas físicos y en el que España acabó en segunda posición por detrás de Bélgica. En esa cita, brillaron Torrens y Carrera, que en esta ocasión no formarán parte del grupo, la primera al encontrarse sin equipo y la segunda debido al plan de recuperación de principio de temporada con el Valencia Basket.
La nómina la componen de esta manera María Araújo, Elena Buenavida, Awa Fam (Valencia Basket); Iyana Martín, Claudia Soriano, Andrea Vilaró (Perfumerías Avenida Salamanca); Mariona Ortiz, Helena Pueyo (Casademont Zaragoza); Laura Quevedo (SPAR Girona); Aina Ayuso (Hozono Glogal Jairis); la debutante Alicia Flórez (Duran Maquinaria Ensino); Irati Etxarri (Movistar Estudiantes); Maite Cazorla (ZWZ USK Praha); María Conde (Familia Schio); Megan Gustafson (Fenerbahce); y Paula Ginzo (DKSK Miskolc).
Dos rivales de altura
Todas ellas se concentrarán el 10 de noviembre para la disputa del Torneo Internacional de La Línea en el que se medirán con Italia, vigente Bronce Europeo y rival de grupo en el Premundial, el viernes 14 de noviembre a las 18:45 horas; y con Francia, subcampeona olímpica, el domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas. Además, italianas y francesas jugarán entre ellas el sábado 15 de noviembre, a las 19:30 horas.
Esta competición servirá para trabajar de cara al Premundial que el cuadro español disputará en Puerto Rico ante Nueva Zelanda, Senegal, la anfitriona, Italia y Estados Unidos. Clasificada esta última como actual campeona de América, el objetivo es quedar entre los tres mejores conjuntos y obtener así un billete para la cita mundialista de Alemania.
"Será una concentración muy importante para poder preparar el Premundial, a pesar de que todavía falten algunos meses. En marzo, tendremos poco tiempo para preparar esa clasificación y además el viaje a Puerto Rico es largo", manifestó al respecto Miguel Méndez en declaraciones difundidas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).
"Por eso, esta semana de noviembre será muy necesaria para refrescar ideas y jugar dos muy buenos partidos amistosos contra Francia e Italia, dos equipos muy potentes en el plano europeo. Estamos deseando reencontrarnos con el equipo que tan bien nos representó en el pasado Eurobasket", completó.