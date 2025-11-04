María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson vuelven a una Selección sin Torrens ni Carrera

Los regresos de María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson y las ausencias de Alba Torrens y Raquel Carrera son las principales novedades en la lista de 16 jugadoras facilitada por el seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, para disputar los dos partidos ante Italia y Francia en La Línea en noviembre, que servirán de preparación para el Premundial que se celebrará en Puerto Rico, del 11 al 17 de marzo.

Conde, Cazorla, Quevedo y Gustafson serán de esta manera cuatro refuerzos importantes en la primera convocatoria tras el pasado Eurobasket, que se perdieron por problemas físicos y en el que España acabó en segunda posición por detrás de Bélgica. En esa cita, brillaron Torrens y Carrera, que en esta ocasión no formarán parte del grupo, la primera al encontrarse sin equipo y la segunda debido al plan de recuperación de principio de temporada con el Valencia Basket.

La nómina la componen de esta manera María Araújo, Elena Buenavida, Awa Fam (Valencia Basket); Iyana Martín, Claudia Soriano, Andrea Vilaró (Perfumerías Avenida Salamanca); Mariona Ortiz, Helena Pueyo (Casademont Zaragoza); Laura Quevedo (SPAR Girona); Aina Ayuso (Hozono Glogal Jairis); la debutante Alicia Flórez (Duran Maquinaria Ensino); Irati Etxarri (Movistar Estudiantes); Maite Cazorla (ZWZ USK Praha); María Conde (Familia Schio); Megan Gustafson (Fenerbahce); y Paula Ginzo (DKSK Miskolc).