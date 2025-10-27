El piloto suizo Noah Dettwiler se encuentra "estable, pero todavía crítico" tras su grave accidente en Moto3 en Sepang

El piloto suizo Noah Dettwiler (KTM), que el domingo sufrió un grave accidente en el circuito de Sepang, cuando se encontraba en la vuelta de formación del Gran Premio de Malasia de Moto3 y la moto del sevillano José Antonio Rueda (KTM) le impactó por detrás, se encuentra "estable, pero todavía crítico", ha informado MotoGP en su cuenta de X.

Según la información de este lunes de MotoGP, Dettwiler "ha sufrido varias veces operaciones en las últimas horas", y las mismas han ido "bien".

"De acuerdo con los doctores encargados, su condición es estable pero todavía crítica", siempre según la misma fuente.

MotoGP agrega en X que "aprecia la comprensión y pide que se respete la privacidad de Noah y su familia".

Por su parte, la lesión más grave de Rueda, ya campeón del mundo de la categoría desde el Gran Premio de Japón disputado el primer fin de semana de octubre, es la rotura de una mano.