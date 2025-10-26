José Antonio Rueda, consciente tras un fuerte accidente en el Gran Premio de Malasia

José Antonio Rueda sufrió un fuerte accidente este domingo en el Gran Premio de Malasia de Moto3 en el circuito de Sepang. El piloto español se encuentra "despierto y en alerta" después del accidente sufrido este domingo durante la vuelta de formación para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, en el que también se vio implicado el suizo Noah Dettwiler. Así lo ha comunicado en la red social 'x' su equipo, el Red Bull KTM Ajo.

El andaluz, campeón del mundo hace semanas de la categoría, embistió por detrás a la moto del piloto del equipo CIP Green Power Team durante la vuelta de formación. El helvético impactó con su cabeza contra el asfalto, mientras el español se fue fuera de la pista y sufrió también un fuerte golpe.

Ambos pilotos fueron trasladados en helicóptero a un hospital. Poco después, se confirmó que Rueda estaba "despierto y alerta" y "con sospecha de fractura de mano y varias contusiones".

"Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de reconocimiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo presenta una fractura en la mano. En este momento, Rueda se encuentra despierto y consciente en el hospital", confirmó KTM.

La marca austriaca recalcó que el andaluz "no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto". "Permanece en observación, a la espera de nuevas pruebas en la mano y el brazo", detalló.

La situación que más preocupa es la del piloto helvético. El director médico del campeonato, Ángel Charte, ha adelantado al enviado especial del Diario As el parte médico de ambos pilotos, en el que se destaca que Noah Dettwiler sufre un "traumatismo craneoencefálico severo, traumatismo torácico y abdominal severo" y ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente.

La carrera tuvo como vencedor al japonés Taiyo Furusato (Honda), que estrenó su palmarés mundialista y dio la primera victoria de la temporada a la marca japonesa. El podio lo completaron los españoles Ángel Piqueras (KTM) y Adrián Fernández (Honda).

Rueda (KTM), a falta de dos pruebas para finalizar el campeonato de Moto3, ya es campeón del mundo de la categoría en la presente temporada. El piloto nacido en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca se hizo matemáticamente con el título en el Gran Premio de Indonesia el primer fin de semana de octubre.