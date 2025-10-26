Alex Márquez festeja el subcampeonato con victoria en solitario en Malasia, Acosta y Mir cierran el triplete español

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), matemáticamente subcampeón del mundo, ha sumado su tercera victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Malasia de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Sepang.Junto a Alex Márquez, en el podio de Sepang, de 'pleno' español, estuvieron v

No falló en la salida 'Pecco' Bagnaia, quien se puso al comando de la carrera rápidamente, en tanto que Pedro Acosta (KTM RC 16) sorprendía a Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y le superaba a final de recta, si bien en un par de curvas el ya subcampeón del mundo recuperó el segundo puesto, con Acosta y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) por detrás de ellos.

Tras Quartararo, líder en el grupo perseguidor del trío de cabeza, estaban el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), el español Joan Mir (Honda RC 213 V) y el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), entre otros.

Márquez, líder desde la segunda vuelta En la segunda vuelta Alex Márquez decidió aprovechar su oportunidad para superar a un 'Pecco' Bagnaia que estaba en modo 'conservador' de los neumáticos. Una vuelta más tarde, en el tercer giro, Bagnaia y Acosta protagonizaron una serie de adelantamientos por la segunda posición que lo que hicieron fue dar mayor ventaja a Alex Márquez al frente de la carrera. Tras ellos, Joan Mir superó a Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli para 'engancharse' al rebufo de la Yamaha de Fabio Quartararo, mientras que Bagnaia mantuvo a raya a Acosta, que decidió darse un descanso para conservar los neumáticos hasta el final de carrera. En el quinto giro el español Pol Espargaró (KTM) RC 16) fue el primero en rodar por los suelos en la curva cuatro, y, dos vueltas más tarde, en la séptima, Joan Mir intentaba por primera vez superar a Quartararo, pero entró muy colado en la curva quince. Por delante, Alex Márquez se mantenía como sólido líder camino de su tercera victoria de la temporada y Bagnaia aguantaba los 'tirones' que en determinadas zonas del circuito protagonizaba Acosta. Alex Márquez mantuvo una diferencia en torno al segundo sobre el dúo perseguidor cuando se cumplió el ecuador de la carrera, en una clara muestra de estrategia de carrera que tendría que resolverse en la última parte de la misma. Al percance de Pol Espargaró se sumó poco después, en la vuelta once, el del portugués Miguel Oliveira (Yamaha YZR M 1), que logró recuperar la moto y volver a la carrera, y el del español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), en la curva uno, que también regresó a pista.