El Barcelona se mantiene firme al frente de la Champions femenina con otra goleada a la Roma (0-4)

El FC Barcelona se ha impuesto por 0-4 a la AS Roma en su segundo partido de la fase liga de la Champions femenina, disputado este miércoles en el estadio Tre Fontane de la ciudad italiana. Segundo partido y segunda victoria del equipo dirigido por Pere Romeu, que se mantiene al frente de la tabla.

Las pupilas de Luca Rossettini se enfrentaban a su segundo rival español en dos jornadas, después de salir goleadas del Alfredo di Stéfano frente al Real Madrid. Su aparente debilidad no era un buen augurio frente a un Barça que venía de endosarle un 7-1 al Bayern.

El último precedente entre Roma y Barça en la 'Ciudad Eterna' se saldó con un 0-1 en la temporada 2022-2023 en la eliminatoria de cuartos -la vuelta se cerró con 5-1 en Barcelona- y a los dos minutos ya lo igualó la neerlandesa Esme Brugts al aprovechar un rechace en el área pequeña.

Durante muchos minutos la portera Cata Coll fue una mera espectadora y sólo una internada de Haavi con un pase filtrado a la espalda de la defensa inquietó a la balear, pero la jugada estaba anulada por fuera de juego, muy protestado por la extremo noruega, que había arrancado desde su propio campo. Aun así, remató desviado.

Pero fue un aviso para un Barça que, hasta ese momento, mediada la primera parte, había jugado demasiado cómodo prácticamente sin salir de la mitad del campo defendida por el rival. A pesar del dominio y la facilidad para llegar a las inmediaciones del área, sólo un par de disparos a puerta inquietaron a la meta Baldi.

La veterana internacional italiana tuvo una parada de mérito pasada la media hora ante una ocasión muy clara, casi a bocajarro, de Salma Paralluelo, tras un balón robado por Vicky López desde la derecha. La Roma se defendía como gato panza arriba y trataba de encontrar sus ocasiones en la velocidad de la suiza Pilgrim. Pero la delantera local luchaba sola contra el mundo.

Fue un error defensivo de Laia Alexandri el que propició la mejor ocasión de la Roma en la primera parte, permitiendo que Emily Viens se plantara sola frente a Cata Coll, que detuvo el mano a mano con solvencia. La portera culé salvó el empate justo antes del descanso.