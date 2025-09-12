Xabi Alonso: "El que lo merece, jugará"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha levantado la bandera de la meritocracia en el día previo de la visita de su equipo a Anoeta, un "día especial" para el tolosarra, que vivirá su primer partido en 'casa' sentado en el banquillo merengue.

"El que lo merece, jugará, y eso es algo que vale para todo el año", ha dicho contundente Alonso al ser preguntado por la competencia entre Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold en la banda derecha, en un alegato que parece expandir al resto de la plantilla. "Afortunadamente tenemos una competitividad sana dentro de la plantilla, es bueno para el equipo y para todos. Están exigidos para dar lo mejor de uno mismo. Hasta ahora los dos han estado participando en otras posiciones también, ya sea central o extremo, y es algo muy santo para el día a día de la plantilla".

El entrenador del Real Madrid ha valorado el parón de selecciones, aprovechado para seguir asentado su idea futbolística y que sus jugadores la asimilen: "Queremos tener éxito, queremos gestionar bien el equipo, con calidades futbolísticas, calidades humanas, que todos se sientan en el barco, para remar cuando es necesario. Ahora vienen bloques exigentes con partidos cada tres días y hay que remar en la misma dirección".

"Afrontamos el siguiente bloque con ganas de seguir creciendo, estamos en fase de seguir consolidando cosas, analizando qué es lo que podemos avanzar, mejorar...", ha abundado Alonso, que ha pedido no sacar conclusiones definitivas "con solo tres partidos jugados", dejando a un lado el ya lejano Mundial de clubes que sitúa en "un contexto diferente".