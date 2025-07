Inglaterra sufre hasta el último minuto de la prórroga para evitar la sorpresa de Italia y ser finalista

Inglaterra defenderá su reinado en la Eurocopa 2025 después de vencer a Italia por 2-1 en la semifinal disputada este martes en Ginebra (Suiza). Un encuentro sufrido que llegó a la prórroga de nuevo y que se resolvió en el final de la prórroga con un gol de Chloe Kelly. Marcaron en los 90 minutos reglamentarios Bonansea y Agyemang.

Ahora esperan rival de la otra semifinal que se disputa este miércoles, el Alemania - España, en el Estadio Letzigrund de Zúrich. El desenlace, a partir de las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play

Italia no consintió que Inglaterra impusiera su ritmo en la primera parte. Las pupilas de Andrea Soncin se defendían bien ante los ataques de las 'lionesses' y no las permitían atacar con fluidez. Once minutos tardó James en poner a prueba a la meta Giuliani, pero la transalpina sólo tuvo que hacer dos paradas en la primera parte y las dos frente a la extremo del Chelsea.

Alessia Russo estuvo en todo momento bien defendida, pero mostró su peligro en cuanto le llegó un balón que no fue contundentemente despejado por la zaga 'azzurre'. Su disparo se fue desviado. Cuatro en total de las pupilas de Sarina Wiegman en toda la primera parte, mientras que Italia demostró el porqué de su presencia en semifinales, siendo capaz de sacar petróleo de la nada.

Una combinación entre Carusso y Cantore por la derecha, la segunda se internó en el área hasta el fondo y su centro no lo despejó Bronze, lo que permitió a Bonansea controlar y fusilar a Hampton sin que la portera inglesa pudiera hacer nada (minuto 33). El gol obligó a Inglaterra a reaccionar, pero ya hemos mencionado que le faltó fluidez a su ataque y sólo tuvo un segundo intento de James ante Giuliani.

Por eso chocó que Wiegman prescindiera de ella en la reanudación, dando entrada en su lugar a Beth Mead. James estaba siendo la que más peligro tenía en sus botas junto a Russo. Pero lo cierto es que en cuestión de minutos las 'leonas' se reactivaron y empezaron a acumular llegadas hacia la portería italiana. Y si bien ya no estaba James, por el otro extremo apareció Hemp para intentarlo.

Eso sí, el partido se rompió un tanto en ese primer tramo y dio más espacio a las italianas para correr, lo que propició otro aviso de Cantore a Hampton. Pero fue un espejismo, porque a partir de la hora de partido se convirtió en un asedio en el que el protagonismo italiano pasó a las jugadoras de la defensa de Italia. Aunque ese ímpetu se tradujo en más posesión y llegadas, tan sólo un disparo más a puerta a las manos de Giuliani en 25 minutos de la segunda parte.

A pesar de los cambios de Soncin, que metió piernas frescas en los últimos 20 minutos, acertó más Wiegman, puesto que fue una suplente la que salvó a Inglaterra en el tiempo añadido para darle al partido una nueva prórroga; otra de las tónicas de la Eurocopa además de los penaltis fallados. En uno de los muchos ataques de Inglaterra, el balón rechazado por Giuliani acabó en las piernas de Agyemang, que no le dio una segunda oportunidad a la portera transalpina (minuto 95).

Y hablando de cambios, una de las imágenes tristes del partido, sobre todo después del desenlace del mismo, fueron las lágrimas de la capitana de Italia, Girelli, que se tuvo que marchar por lesión en el minuto 62.

Un penalti discutido evita los penaltis de la tanda

Lamentaría Italia la ocasión que tuvo minutos antes Severini a centímetros de la línea de meta, otra suplente, y que se encontró con una Hampton atenta en una de las pocas paradas que tuvo que hacer durante el partido. Pero fue una decisiva.

Decisivo fue también el cambio de Agyemang, que no salió por Russo pero sí en la misma 'ventana' en el minuto 85. El marcaje italiano sobre la delantera estrella de Inglaterra fue eficaz, pero sin ella en el campo resultó que no había más 'plan B' que defenderse. No lo tenían, por ejemplo, para contrarrestar la capacidad creativa de Toone y Walsh en el centro del campo, que asumieron la responsabilidad de liderar el ataque.

Con todo, las de Soncin no parecían incómodas teniéndose que defender, ya que los ataques ingleses no tenían la pegada necesaria para perforar la red una segunda vez. Los penaltis no se veían como castigo a sus intereses. Pasaban los minutos de la prórroga y las defensoras del título lo intentaban hasta de gol olímpico, en concreto Chloe Kelly, encontrándose de nuevo con Giuliani. Estaba claro que, después de lo de Suecia, las que no querían penaltis eran las inglesas.

El final de la prórroga fue un correcalles. Agyemang envió una vaselina al larguero viniendo de una ocasión anterior de Italia en la otra área. Pero si Inglaterra no quería penaltis, tendría la ocasión de evitarlos paradójicamente desde los once metros en el último minuto. Falta de Severini sobre Mead, muy protestada por las 'azzurre'. Kelly, siguiendo la tónica del torneo, lo falló en primera instancia, pero recogió su propio rechace para batir a Giuliani (minuto 117).