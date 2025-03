Vinicius: "Ojalá podamos renovar cuanto antes, quiero seguir haciendo historia con este club"

El brasileño Vinicius Junior ha mandado un mensaje de tranquilidad al madridismo, expresando su deseo de "seguir haciendo historia" con el Real Madrid. El delantero ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, ida de octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu.

"Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar cuanto antes. Estoy muy feliz aquí, cumpliendo el sueño de jugar con los mejores del mundo, el mejor 'mister', el mejor presidente, no puedo estar en un sitio mejor que aquí".

"Estoy aquí para seguir haciendo historia, para seguir con todo lo que el club y este presidente me han dado. Ojalá que pueda seguir marcando más goles, seguir cumpliendo con esta camiseta. Mi sueño era llegar hasta aquí, pero puedo ganar mucho más, aunque es muy complicado porque por aquí han pasado grandes leyendas", ha añadido después Vinicius.

El delantero brasileño ha querido así despejar los temores que una multimillonaria oferta desde Arabia Saudí hayan podido despertar. Consciente del reto que tienen ante sí este martes -"será un gran partido", ha dicho-, 'Vini' se ha confesado "emocionado" por estrenarse en Champions con un derbi: "Un derbi siempre es lo que nos gusta. Esperamos toda la temporada por estos partidos importantes. Va a ser una linda fiesta para nuestra afición mañana y a la vuelta de ellos".

En lo personal, se reconoce en el mejor momento de la temporada: "Ahora mismo estoy en mi mejor versión, porque he tenido lesiones y no siempre puedes estar al cien por cien. Después de la ultima temporada, con tanto goles, la gente va a exigir más de mí. Pero nosotros jugamos mejor en este tramo de la temporada".

"En Europa los árbitros defienden a los jugadores que dan espectáculo"

Vinicius espera tener un duelo más tranquilo en lo que a los arbitrajes se refiere: "Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores que dan espectáculo. Castigan a la gente que da patadas y para el juego. No nos gusta hablar de los árbitros, pero es importante para nosotros que piten bien".

No obstante, también reconoce que su actitud frente a los colegiados puede mejorar pero lo achaca a la edad: "Hago muchas cosas que no debo hacer, pero cada partido voy mejorando. La gente olvida que sólo tengo 24 años todavía tengo que aprender".

A modo de anécdota, ha querido pasar página con el Balón de Oro: "Nunca he soñado con ganarlo, pero tendré muchas mas oportunidades de ganar otros premios y muchos titulos con este club". Y sobre la decisión de no acudir a la gala, ha reconocido que fue del club: "Yo hago lo que el club me manda. El club me pide quedarme en Madrid y yo tranquilo".