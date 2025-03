Flick: "Habrá cambios, pondremos jugadores frescos"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha advertido este sábado que, ante el exigente calendario que se le viene encima al equipo en el mes de marzo, "no hay excusas" y ha adelantado que habrá rotaciones para recibir este domingo a la Real Sociedad en LaLiga.

"Cambiaremos cosas. Es un buen día para hacerlo, habrá cambios, pero no diré cuáles. Pondremos jugadores frescos", ha asegurado Flick en rueda de prensa.

Uno de esos cambios será, casi con toda seguridad, la entrada en el once del central Ronald Araujo. El técnico alemán, se ha deshecho en elogios hacia el uruguayo quien, sin embargo, aún no se ha afianzado en el once por sus problemas de lesiones esta temporada.

"En esta posición necesitamos cuatro buenos jugadores. Christensen se ha lesionado en el entrenamiento y deberemos esperar para ver lo grave que es. Ronald llegó con una lesión, pero lo está haciendo bien. Es un líder", ha destacado.

Otra de las novedades ante la Real podría ser el centrocampista Marc Casadó, que ha perdido su puesto en el once en beneficio de Frenkie de Jong.

Al respecto, Flick ha afirmado que "Frenkie ha mejorado mucho este mes", que Casadó es "más defensivo" y que, con De Jong, el equipo "puede tener más posesión y ser más ofensivo".

"Casadó es un jugador joven y puede mejorar, pero en su primera temporada lo está haciendo muy bien y puede estar orgulloso de lo que ha conseguido", ha apostillado.

Y es que el preparador germano sabe que necesita de toda la plantilla para afrontar una temporada en la que "están sucediendo muchas cosas", aunque ha destacado que su equipo "siempre sorprende", por lo bien que sabe adaptarse a las exigencias de la competición.

"No podemos elegir y hay que aceptarlo. Tenemos que enfocarnos siempre en el siguiente partido y darlo todo. Cuando empezamos, ya sabíamos que llegaría marzo, y creo que entonces nos esperábamos estar con todo esto en juego. Estamos en tres competiciones y luchamos por tres títulos", ha destacado orgulloso.

Respecto a la visita de la Real Sociedad, Flick ha subrayado que el Barça está "en mejor momento" que cuando perdió por 1-0 contra el conjunto donostiarra en la primera vuelta, donde no cuajó un buen partido.

"La Real Sociedad es un gran equipo. Defiende bien, pero con balón son grandes jugadores. Tenemos que estar preparados para mañana, pero no tenemos miedo de ningún oponente; hay respeto", ha declarado.

El entrenador azulgrana, que este viernes invitó a comer los miembros de su cuerpo técnico y de la dirección deportiva por su 60 cumpleaños, ha dicho no tener "ningún deseo" en esta nueva efeméride, porque lo tiene todo: "Estoy sano y tengo una gran familia. Y estoy muy feliz de estar aquí".