Hansi Flick pone en duda a Lamine Yamal contra el Atleti: "Habrá que esperar"

Hansi Flick, que este lunes cumple 60 años, no ha tenido un buen regalo de cumpleaños en el entrenamiento previo del FC Barcelona al partido ante el Atlético de Madrid de Copa del Rey: Lamine Yamal se ha tenido que ejercitar aparte por un golpe que recibió ante Las Palmas. El técnico alemán cree que "habrá que esperar con el jugador" hasta este martes e intenta ser optimista con su aparición ante el Atleti.

Flick deja en el pasado el anterior duelo ante los rojiblancos, en liga, con victoria atlética por 1-2 y avisa de que han aprendido. "Empezamos desde el principio. Aprendimos de ese partido que podemos jugar un buen fútbol y rendir a un nivel alto . Tenemos que marcar goles antes de que ellos marquen, ya está. Es fácil de explicar" y remarca que "no es solo un partido, son dos. Y hay que pensar al respecto".

A Flick le esperaba una sorpresa doble cuando saltó a la Ciutat Esportiva Joan Gamper . Los jugadores le recibieron con el tradicionar paseo de collejas por su cumpleaños, pero no estaba un Lamine que podría perderse "uno de los partidos más importantes del año", para el alemán. El técnico culé pidió "ser más sensibles" a los árbitros a la hora de sacar tarjetas amarillas e insiste en que no es cuestión de proteger especialmente a Lamine, Vini o Raphinha, sino "a todos los jugadores".

El calendario se aprieta

Llegan duelos clave en las tres competiciones para los azulgrana con seis enfrentamientos en apenas tres semanas. Sin embargo, Flick la resta importancia al calendaria y remarca que para ellos "no cambia nada" tener más o menos días de descanso. Al Benfica le han cambiado su partido de liga para que pueda descansar una semana completa antes del partido de Champions ante los azulgrana: "No podemos decir nada porque no está en nuestras manos" dice un Flick que recuerda que en su etapa en Alemania también era "difícil hablar con la federación y la liga": "Vamos a intentar gestionarlo bien", sentencia.

Flick, encantado con la mentalidad de sus jugadores, habla sobre las rotaciones en un centro del campo donde todo están "en condiciones óptimas" y no hay nadie fijo: "Todos pueden darnos cosas distintas" habla sobre la 'lucha' De Jong-Casadó en un centro del campo donde también entra ya Dani Olmo: "Está capacitado ya para empezar de inicio. Hay que cuidarse y seguir de esta manera. para nosotros fue un gol muy importante el que ha marcado ante Las Palmas".

Respecto al de Terrasa, el alemán está "feliz de tenerle" pese a que esté jugando con una cautelar y que el presidente de la Liga, Javier Tebas, considere que "no debería terminar la liga con el Barça".