Ancelotti: "Modric es un regalo para el fútbol, tiene que seguir hasta que él quiera"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se rinde ante Luka Modric. El entrenador italiano ha elogiado al capitán de su equipo después del gran gol con el que ha encarrilado este domingo la victoria frente al Girona en el Santiago Bernabéu (2-0): "Es un regalo para el fútbol, tiene que seguir (en el Madrid) hasta que él quiera.

"Modric es un regalo para el fútbol, tiene que seguir hasta que él quiera. Lo que hace, lo hace muy bien; y creo que el fútbol y el Real Madrid tienen la suerte de tener una leyenda que ha marcado una época aquí. El fútbol tiene un gran regalo por su seriedad, por su calidad y por su profesionalidad", han sido sus palabras acerca de su posible renovación.

El técnico italiano ha comparado a Modric con otra leyenda: "Yo he tenido otro jugador de 40 años que ganó una Champions, que era Maldini. Creo que los dos se pueden comparar perfectamente en lo que tiene que ser un futbolista. Sobre todo la seriedad, la profesionalidad, el compromiso, la actitud que tienen".

En cuanto al resto del equipo, ha alabado Ancelotti a Vinicius, del que ha dicho que está "en su mejor versión". "Podría tener un poco más de acierto enfrente de la portería, pero ha sido imparable en la segunda parte", ha añadido.

En cuanto a David Alaba, la novedad en el once titular, el transalpino ha dicho: "Alaba ya estaba listo hace un mes y después ha tenido esta lesión del aductor que no le ha permitido jugar, pero le faltan solo minutos y nada más. Un riesgo para él podría ser jugar cada tres días, pero yo creo que un partido a la semana él lo puede aguantar sin problemas. He tenido la oportunidad de dar descanso a Rüdiger, a Valverde, que tenían pequeños problemas. Poco a poco empezamos a tener un poco menos de emergencia atrás".

Modric: "Todavía podemos crecer como equipo" Por su parte, Luka Modric ha asegurado que su gol ante el Girona fue "bonito y especial", satisfecho de la imagen dejada tras el desgaste en la Liga de Campeones ante el Manchester City, y convencido de que aún pueden "crecer como equipo". "Es una victoria muy importante, hay que seguir en la pelea. Los últimos partidos demuestran que estamos en un muy buen momento. Hay que seguir, no podemos bajar y darnos por satisfechos con lo hecho. Todavía podemos crecer como equipo", ha añadido en Real Madrid Tv. La afición del Bernabéu despidió en pie y con una gran ovación a Modric cuando fue sustituido. "Estoy muy agradecido y orgulloso por el cariño que me demuestra todos los días el madridismo. Hoy lo hicieron otra vez y les doy las gracias", ha dicho.