Valencia - Atlético de Madrid: del fortín casi inexpugnable de Mestalla, a tierra conquistada por Simeone

El Atlético de Madrid visita este sábado al Valencia CF en Mestalla en partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Un encuentro que se presenta a priori desequilibrado a favor de los rojiblancos, que son candidatos al campeonato liguero y tienen enfrente a un cuadro valencianista en horas bajas, luchando por no descender.

El conjunto que entrena Diego Pablo Simeone llevaba, además, con el 'Cholo' en el banquillo una racha de ocho visitas puntuando en Mestalla, racha rota la temporada pasada (3-0), habiendo ganado cinco de seis de sus últimos encuentros ligueros en el global.

El técnico argentino ha sabido dar la vuelta desde su llegada a una constante que le estaba atenazando al Atlético: sus visitas al Valencia. El conjunto ché había convertido su estadio en un fortín en lo que se refiere a los rojiblancos, puesto que había logrado encajar tan sólo dos derrotas entre 1990 y 2013.

En la década de los 90 tuvo que sufrir la situación el propio Simeone como jugador. El Atlético entonces sólo fue capaz de ganar en Liga en la temporada 1995-1996 (0-1), la del doblete, con gol de José Luis Pérez Caminero. Precisamente la otra victoria de aquella temporada se produjo en la ida de semifinales de final de la Copa del Rey (3-5). Aquel partido dejó también para el recuerdo, en sentido negativo, la denuncia por agresión que puso Francisco Roig contra Lubo Penev (ver vídeo).

Fernando Gómez: "Eran partidos de un ambiente extraordinario contra un rival durísimo"

Más agradable es el recuerdo deportivo de uno de los protagonistas, Fernando Gómez Colomer, excapitán valencianista y puntual comentarista de TVE: "El primero fue en Liga con un gol en tiempo de descuento de Caminero y el segundo en semifinales de Copa. Nos pusimos 2-0, pero nos expulsaron a Engonga, ya en esa falta Pantic nos hizo el 1-2 y el partido acabó 3-5. Luego les ganamos allí en Liga y Copa, pero no sirvió. Quedamos segundos en Liga con 87 y 83 puntos. Fue una temporada extraordinaria para ambos. Nuestros aficionados quedaron satisfechos porque competimos muy bien".

El también exinternacional recuerda aquellos partidos como duelos "de un ambiente extraordinario" y al equipo rojiblanco como "un rival durísimo". Ahora se ha abierto la distancia y Fernando aporta claves de ello: "Desde que los comunitarios no ocuparon plaza de extranjero, ha hecho que los clubes con más poderío económico incorporaran más jugadores de fuera y de calidad. Esa evolución se ha ido dando con los años y el hecho de estar jugando Champions le ha dado al Atlético ciertos ingresos, es verdad que no tiene el mismo poderío que Madrid y Barça, pero está a distancia del cuarto para abajo".

Y la otra clave es su entrenador: "Lo que está consiguiendo Simeone en una época en que los clubes son trituradores de entrenadores, de paciencia cero como estamos viendo ahora con Ancelotti y Guardiola, es algo absolutamente fuera de lo normal; el hecho de mantenerse tanto tiempo y ser tan querido incluso en los malos momentos". No obstante, a juicio de Fernando la llegada de Simeone no ha cambiado la "idiosincrasia" del Atlético, "no demasiado". "Creo que el estilo del Atlético de Madrid es más consistente que creativo o de dar espectáculo. De alguna manera eso le ha dado resultado durante décadas y es muy parecido a lo de ahora por cómo es Simeone como entrenador".