Montse Tomé no habla del caso Rubiales e Irene Paredes ve "raro que no haya condena por coacciones"

La sentencia del caso Rubiales ha centrado la atención de la rueda de prensa de la selección española femenina previa al partido ante Bélgica. La seleccionadora Montse Tomé ha eludido pronunciarse sobre el tema mientras la capitana Irene Paredes ha dicho que esperaba que al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol también le condenaran por coacciones y no solo por agresión sexual a Jenni Hermoso.

04.05 min Montse Tomé no se pronuncia sobre la sentencia del 'Caso Rubiales' y prefiere "hablar de fútbol"

La primera en comparecer ante los medios de comunicación este jueves ha sido Paredes, que ha calificado como "acertada" la condena a Luis Rubiales por el beso no consentido a su compañera tras la final del Mundial 2023. No obstante, la jugadora ha considerado "llamativo o raro que no haya condena por las coacciones", en referencia a las presiones recibió Hermoso para que exculpara a Rubiales, según denunció la víctima y confirmaron varios testigos en el juicio, entre los cuales estuvo la propia Paredes.

La azulgrana, de regreso a una convocatoria de la selección --al contrario que Jenni Hermoso, con la que no ha contado esta temporada Tomé--, ha dicho que su opinión sobre la sentencia "es el resumen del sentir del vestuario" en vísperas de una nueva edición de la Nations League.

La veterana jugadora, que además declaró en el caso como testigo, ha sido repreguntada por la cuestión dos veces, y se ha limitado a añadir: "¿Qué vamos a decir? Respetamos la justicia y estamos centradas en el partido de mañana [viernes] que es lo que nos toca".