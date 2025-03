La Audiencia Nacional condena a Rubiales a 18 meses de multa por el beso a Hermoso, pero le absuelve de coacciones

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado este jueves al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a 18 meses de multa con cuota de 20 euros al día –unos 10.800 euros en total– por un delito de agresión sexual, por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso propinado durante la ceremonia de entrega de medallas del Mundial femenino celebrado en agosto de 2023 en Sídney (Australia).

Por contra, en su sentencia, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto ha absuelto a Rubiales del delito de coacciones, unas presiones para que le restara importancia al beso que Hermoso y su entorno denunció. Además, el fallo prohíbe a Rubiales acercarse a la jugadora en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año.

Asimismo el magistrado ha absuelto del delito de coacciones a los otros tres acusados que se sentaron en el banquillo: el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera.

Da "plena credibilidad" a Hermoso

En su auto, el juez da "plena credibilidad" a Jenni Hermoso al concluir que el beso propinado por Rubiales fue sorpresivo y sin consentimiento, y con "connotación sexual", por lo que ha sido condenado por agresión sexual. Y aunque la Fiscalía pedía para el expresidente de la RFEF año y medio de prisión, el magistrado lo ha cambiado por una multa de 10.800 euros y una indemnización de 3.000 euros por daños morales a la jugadora.

En este punto, el magistrado apunta que aunque la agresión sexual siempre es "reprochable", en este caso es de "menor intensidad", ya que no media violencia ni intimidación, ni tener "la víctima anulada su voluntad".

Para el juez, dar un beso en la boca a una mujer tiene "una clara connotación sexual y no es la forma normal de saludar", y además, remarca que Jenni Hermoso fue "concluyente" al afirmar que no consintió el beso y su "disgusto" por ello quedó "plasmado" en el juicio.

Asimismo el magistrado resalta que la ausencia de consentimiento acreditada "no se ve empañada" por la alegría de Hermoso en las celebraciones posteriores. Así, subraya que "la agresión sexual" que sufrió "tiene la intensidad que tiene y carece de virtualidad para anular" esa alegría.

Sobre las coacciones, asegura que no ha quedado "probado que ejercieran ningún acto de violencia, ni de intimidación sobre Jennifer Hermoso". Según el juez, "el tipo penal por el que se acusa exige como elementos del tipo, la existencia de una violencia o de una intimidación directamente dirigidas a impedir a otro hacer lo que la ley no prohíbe, o compelerle a efectuar lo que no quiere", y en este caso, asegura que no se describen ese tipo de actos.