Perfumerías Avenida y Spar Gran Canaria protagonizaron una oda al baloncesto con final feliz para las salmantinas. En una anotación más propia de NBA, los dos conjuntos se combinaron para 102 puntos en la primera mitad (51-51) con una exhibición de Loville en el conjunto canario, quien ya sumaba 19 puntos y 5 triples al descanso.

En el segundo tiempo Spar Gran Canaria bajó sus niveles anotadores, dejando el 'showtime' por un partido mucho más trabajado en el que sus porcentajes bajaron drásticamente. Avenida continuo anotando y en defensa cambiaron su estrategia, planteando un 'cara a cara' a Loville, principal amenza canaria. El conjunto insular notó la menor influencia de su base y Avenida, a golpe de triples de Delaere y Gil ponían por primera vez el +10 en el marcador de Avenida (63-53, m.24). Pero las anfitrionas no querían rendirse tan rápido y conisiguieron volver a encontrar el aro como en la primera parte para reducir la ventaja a un punto otra vez (70-69, m.29).

El partido se empezó a embarrar y se sucedían las faltas a ambos lados de la pista. Los tiros libres se convertirían en uno de los puntos clave del partido ya que en tan solo tres cuartos Avenida había lanzado 34 y Gran Canaria 20. Esto hizo que la anotación no bajase del todo, y Perfumerías siguiese en proyección de los 100 puntos finalizado el tercer cuarto.

Pero las defensas comenzaron imponiéndose en el último parcial, dejando atrás ese marcador que rozaba lo ilógico. Y fue Gran Canaria quien se manejó mejor en ese barro menos lúcido durante gran parte del parcial, empezando a controlar mejor el rebote y sabiendo sacar petróleo en sus ataques, colocándose por delante en el marcador (80-81, m.34).

El aro se empezó a empequeñecer para ambos conjuntos y solo los tiros libres hacían que ambos equipos sumasen, manteniendo la igualdad hasta el final del choque. Mbulito (Spar Gran Canaria) mostraba su poderío en defensa y su potencia física siendo la más activa en ambos aros, sacando fuerzas de la nada pese a tener incluso que estirar entre parón y parón. Fasoula respondió con un 2+1, rompiendo tres minutos sin ver una canasta en juego, permitiendo a Perfumerías entrar liderando en los dos últimos minutos.

Una canasta de Cakir entrando en el último minuto ponía uno arriba a Perfumerías Avenida y Spar Gran Canaria no fue capaz de anotar, perdiendo incluso un balón de saque de banda a falta de 10 segundos. La experiencia de Perfumerías Avenida fue suficiente para saber sufrir y ganar 90-87.

El Valencia gana el duelo de campeones

El Valencia Basket se impuso a Casademont Zaragoza en el primer partido merced a un sensacional tercer cuarto. Las fuerzas llegaron igualadas al descanso con un espectacular duelo en la zona entre Carrera y Diallo. Fue Diallo la que cambió el rumbo del partido, sumando su segunda antideportiva al comienzo del tercer cuarto, dejando a las zaragozanas huérfanas en la zona. Pero no fue en la zona, si no desde el triple, donde Valencia Basket rompió el choque. Del 40-40 se marcharon al 40-49 en un abrir y cerrar de ojos y ya ya no volvieron a mirar atrás.

El duelo entre Valencia, vigente campeonas de Liga y Zaragoza, vigentes campeonas de Copa, se rompió por completo en el último cuarto, con Valencia comandadas por una brillante Raquel Carrera (21 puntos), mejorando cada día pese a sus 22 años.