El Barça estrena y defiende liderato en apenas 48 horas

Sin apenas tiempo para lucirlo, el FC Barcelona pondrá en juego su liderato este martes, apenas 48 horas después de conseguir hacerse con la cabeza de la tabla por la derrota del Real Madrid en el derbi contra el Atlético de Madrid.

El equipo azulgrana, que ha tomado velocidad de crucero en las últimas jornadas, llega con la moral por las nubes por su capacidad de reacción en el partido contra el Celta, en el que fue capaz de levantar un 0-2 en apenas ocho minutos. Esa victoria, unida a las goleadas anteriores, le dan al Barcelona un chute de energía para mantener el recién estrenado liderato liguero.

Liderato, eso sí, compartido con un Girona espectacular. El equipo catalán es la gran sorpresa del inicio del campeonato y buscará en esta jornada entre semana su sexta victoria consecutiva. Un hito que no pudo conseguir el Real Madrid en el Civitas Metropolitano, donde fue acribillado por un gran Atlético de Madrid.

Mallorca espera al nuevo líder

El Barça será el primero del trío de cabeza en jugar en la séptima jornada, con su partido contra el Mallorca este martes a las 21:30 horas. El equipo bermellón todavía no conoce la victoria en San Moix y tiene tan solo un punto de margen respecto a la zona roja. Para colmo, ha perdido los once últimos partidos ante el Barcelona, al que no gana desde mayo de 2009 con Gregorio Manzano y Pep Guardiola en los banquillos.

El Girona, la gran sensación de este inicio de temporada, viaja a La Cerámica para medirse al Villarreal, cuya situación tampoco es muy boyante, si bien con José Rojo 'Pacheta' en el banquillo en LaLiga ha ganado un partido y ha empatado otro.

Aun así, está obligado el 'submarino amarillo' a mejorar notablemente su fútbol y su efectividad si quiere superar a los jugadores de Míchel Sánchez, que se están mostrando intratables con un juego atractivo y notable pegada en ataque, tanto que es el equipo más goleador del torneo junto al Barcelona.

El Real Madrid, tercero a un punto de la cabeza, está obligado a resarcirse de su mal derbi ante Las Palmas, que se presenta en el Santiago Bernabéu reforzado por su primera victoria del curso gracias al tanto de Kirian Rodríguez ante el Granada.