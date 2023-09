Varias de las jugadoras de la selección española citadas por Montse Tomé ya están en el hotel de concentración en Madrid. En concreto se trata de las madridistas Athenea del Castillo, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Tere Abelleira y Oihane Hernández, así como la jugadora del Atlético de Madrid Eva Navarro.

Estas seis futbolistas han acudido al Hotel Alameda de Barajas (Madrid), donde fueron citadas en un primer momento. El resto de jugadoras se espera que acudan al Hotel Nova Beach de Oliva, después de que la Federación haya modificado este martes el sitio y la hora de la convocatoria.

La seleccionadora Montse Tomé fue la primera en llegar a la concentración, poco antes de las 11:00 de la mañana y contestó un escueto "sí" a la pregunta de si esperaba que las jugadoras acudieran a esta llamada.

Media hora después, la guardameta Misa Rodríguez fue la primera futbolista en acudir. Lo hizo con gesto serio y solo respondió a una pregunta de la prensa. Cuando un periodista le dijo si estaba "contenta con estar en la lista de Montse Tomé" se giró y contestó un contundente "no".

Minutos después llegaron juntas Athenea del Castillo y Olga Carmona. La jugadora sevillana no comentó nada a los medios allí presentes pero Athenea sí: Athenea: "Todas las cosas que tengo que decir ya las he dicho en mi comunicado. Creo que fui clara, ¿no? Dije que iba a estar aquí. Muchas gracias a todos".

Posteriormente acudieron Tere Abelleira, Oihane Hernández y Eva Navarro, que también guardaron silencio.

Recordemos que todas estas jugadoras, salvo Athenea del Castillo, acudieron a esta cita por imperativo legal ya que, de no hacerlo podrían haber sido sancionadas. Después de ser convocadas por Tomé, casi todas las campeonas del mundo reiteraron en un comunicado su negativa a acudir con la selección alegando que la convocatoria no se había producido "en tiempo y forma" por lo que no las pueden exigir "acudir".

Pese a ello, las futbolistas han acudido a esta cita en la que tienen que preparar los próximos partidos de España frente a Suecia y Suiza.

El CSD se reunirá con las jugadoras en Oliva Antes, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos se reunirá con las jugadoras esta misma tarde. Esta mañana, Francos ha estado manteniendo conversaciones con alguna de ellas y por la tarde tiene previsto hablar con todo el grupo para tratar de mediar entre las futbolistas y la Federación. Desde el CSD intentarán "lo que sea necesario para regularizar la situación" en la RFEF.



