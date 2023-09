Jenni Hermoso responde a Montse Tomé: "¿Protegerme de qué? ¿o de quién?"

La española Jenni Hermoso, jugadora de España, respondió a la nueva seleccionadora Montse Tomé que no la incluyó en su primera convocatoria para protegerla, según dijo. A esto, la jugadora del Pachuca respondió en sus redes sociales con un comunicado en el que se pregunta: "¿Protegerme de qué? ¿o de quién?". "Me gustaría dejar algo muy claro, hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería inseguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿o de quién?", se preguntó la goleadora en sus redes sociales.