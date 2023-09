Montse Tomé, nueva seleccionadora absoluta femenina, ha convocado a muchas de las campeonas del mundo y otras jugadoras que pidieron más cambios en la federación para volver al equipo nacional. La entrenadora ha dicho que "confía" en que las futbolistas acudan a su llamada, pero no está claro aún si estas están conformes.

Además de 15 de las campeonas del mundo, como Alexia Putellas, Irene Paredes o Aitana Bonmatí, Tomé ha llamado a algunas de las 15 jugadoras que ya se plantaron hace un año y que no fueron al Mundial, como Mapi León, Patri Guijarro, Laia Aleixandri o Amaiur Sarriegi.

Justo antes de la ofrecer la lista, Tomé ha sido presentada formalmente este lunes por el presidente de la junta gestora de la RFEF Pedro Rocha. En la rueda de prensa posterior, la entrenadora ha asegurado que las jugadoras tendrán un "entorno seguro" y un "ambiente profesional" con el nuevo cuerpo técnico.

Preguntada en varias ocasiones si las jugadoras iba a acudir seguro a su llamada se ha limitado a expresar su "confianza" en ellas. "Comienza una etapa nueva, el contador empieza a cero. No hay nada atrás y tengo muchas ganas de contar con estas jugadoras. Las jugadoras son profesionales y sé que van a estar aquí mañana (martes)", ha dicho Tomé en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Además, ha dicho ninguna le ha pedido no ser convocada.

España afronta a partir del viernes sus primeros partidos tras el Mundial correspondientes a la Nations League. El viernes se enfrentará a Suecia (a las 18.30 h.), y el martes a Suiza (21.00 h.).

Las 23 convocadas Porteras: Misa Rodríguez (Real Madrid), Cata Coll (Barcelona) y Enith Salon (Valencia). Defensas: Irene Paredes (Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City), María Méndez (Levante), Oihane Hernández (Real Madrid), Olga Carmona (Real Madrid), Ona Batlle (Barcelona) y Mapi León (Barcelona). Centrocampistas: Aitana Bonmatí (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona), María Pérez (Sevilla), Tere Abelleira (Real Madrid) y Rosa Márquez (Real Betis). Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Esther González (Gotham FC), Eva Navarro (Atlético de Madrid), Mariona Caldentey (Barcelona), Inma Gabarro (Sevilla), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad) y Lucía García (Manchester United). "Protección" para Jenni Hermoso Una de las que ganaron la Copa Mundial y no está en esta lista es Jenni Hermoso, la jugadora con la que se volcaron sus compañeras tras el beso que le dio Luis Rubiales y por el que el ya expresidente de la federación está investigado por agresión sexual y coacciones. Preguntada por su ausencia, Tomé ha dicho que es la "mejor manera de protegerla".. Tras las salidas de Rubiales y del anterior seleccionador Jorge Vilda, el pasado viernes --cuando estaba prevista la convocatoria de Tomé-- 21 campeonas del mundo y otras 18 futbolistas solicitaron también a la Federación la reestructuración del organigrama de fútbol femenino, del gabinete de la presidencia y secretaría general, del área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad para poder jugar en un entorno "seguro". Tras un fin de semana de negociaciones, las jugadoras no se han pronunciado públicamente a la última propuesta de la Federación que les pedía tiempo para ejecutar los cambios que pedían en su comunicado.

Antes de la lista de Tomé, se ha presentado al resto cuerpo técnico de la selección femenina, que completan Javier Lerga, Irene del Río, Carlos Sánchez, Blanca Romero, Rubén Jiménez, Kiko Meléndez y Emilio González.

En su comparecencia, Tomé ha explicado también su reacción al discurso machista que dio Rubiales en la asamblea en la que se negó a dimitir, entre aplausos de los presentes: "No me siento parte de todo lo que sucedió aquí. Las dos veces que aplaudí es cuando dijo que todos somos campeones del mundo y cuando me dice que voy a ser directora técnica. Luego en casa cuando sentí alivio es cuando lancé el comunicado".