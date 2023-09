Montse Tomé: "He hablado con las jugadoras y tengo la confianza de todas ellas"

"Comienza una nueva etapa: el contador empieza a cero" La nueva seleccionadora nacional cita a Alexia Putellas, Mapi León y Guijarro y no a Jenni Hermoso para "protegerla" La seleccionadora nacional femenina fútbol, Montse Tomé, subrayó que "comienza una nueva etapa" y que el "contador empieza a cero" en su presentación oficial y el anuncio de su primera lista de 23 convocadas, en la que figura Alexia Putellas y gran parte de las campeonas del mundo, aunque no Jenni Hermoso para "protegerla", para las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza. "¿Garantías? Tengo toda la confianza en las jugadoras. A nivel profesional estamos rodeadas de jugadoras increíbles. Comienza una etapa nueva, el contador empieza a cero. No hay nada atrás y tengo muchas ganas de contar con estas jugadoras. Las jugadores son profesionales y sé que van a estar aquí mañana", afirmó en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.