Medvedev impide que Alcaraz defienda su título en Nueva York

El tenista español Carlos Alcaraz ha quedado eliminado este sábado de madrugada en las semifinales del US Open, cuarto 'Grand Slam' del año y que se está disputando sobre pista dura en Nueva York (Estados Unidos). Ha perdido por 7-6(3), 6-1, 3-6 y 6-3 contra el ruso Daniil Medvedev, quien ahora se citará por el título con el serbio Novak Djokovic.

El campeón del Abierto de Estados Unidos, que aspiraba a una doble corona que nadie consigue en Flushing Meadows desde Roger Federer (2004-2008) ha caído tras un partido emocionante de tres horas y 19 minutos.

El partido ha contado con muchos famosos en las gradas como las figuras de la NBA Kevin Durant y Jimmy Butler, el mito del fútbol americano Tom Brady y las estrellas de Hollywood Charlize Theron y Ben Stiller.

“I'm saying goodbye to you all! �� Thank you for making me feel at home NYC! ❤️ Today it was not to be, but I'll see you next year! �� @usopen



�� Getty pic.twitter.com/wNDzv9RCtW“