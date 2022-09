Pero el partido no fue un camino de rosas para el español. Ambos tenistas se jugaban su primer 'Grande' y eso se notó en los nervios de inicio. Los dos estuvieron a punto de ceder su servicio nada más comenzar. Ruud salvó una bola de ‘break’ para adelantarse 1-0 y Alcaraz superó dos para establecer el 1-1.

Fue en el tercer punto cuando el murciano consiguió romper el servicio del noruego y se puso por delante (2-1). Ya con su servicio tuvo que sufrir, pero pudo asegurar la rotura con bola ajustadísima a la línea (3-1).

Pero Ruud copntinuó muy seguro con su saque y se llevó el siguiente punto en blanco (3-2). A Carlos, en cambio, le costaba algo más sumar sus puntos, pero consiguió hacerlo mostrando un tenis muy ágil y rápido.

En el octavo juego vimos un gesto de deportividad que cabe destacar. Casper Ruud reconoció que el punto era para Alcaraz, a pesar de que el juez de silla no había visto el doble bote de la bola antes de que el de Oslo la devolviera. 'Chapeau' para Ruud al reconocer que ese punto no le correspondía.

“A #USOpen title and World No. 1 on the line and @CasperRuud98 shows off some sportsmanship. pic.twitter.com/5NXRkx90uO“