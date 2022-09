Alcaraz afrontó una bola de partido con Sinner al saque, 5-4 abajo en el cuarto parcial, después de recibir una advertencia del juez por lanzar una bola al tercer anillo de la Arthur Ashe por frustración, al no conseguir la clave para hacer daño al italiano.

El murciano veía derretirse sus opciones pese a un excelente arranque de partido, en el que ganó el primer set por 7-5 y en el que, a base de golpes espectaculares, había conseguido, pero desaprovechado, hasta cinco bolas de set en la segunda manga.

Parecía un encuentro maldito para Alcaraz cuando, en el tercer parcial, desaprovechó una ventaja de 4-2 y la posibilidad de sacar por el set con 6-5, entregando su servicio y siendo arrollado con un contundente 7-0 en el desempate.

Tras perder el tercer parcial, Alcaraz regresó a los vestuarios para intentar calmarse y recuperar lucidez, aunque Sinner, sólido con el saque y todavía brillante con las piernas, seguía sacando provecho de su plan táctico.

Sin embargo, ni la rotura sufrida en la apertura del cuarto parcial, ni el valioso 0-30 desaprovechado con Sinner al saque en el juego siguiente pudieron tumbar a Alcaraz.

