Han pasado 24 desde que Carlos Alcaraz se haya coronado como campeón de Wimbledon tras vencer a Novak Djokovic en la final. El tenista reconoce que "han sido unas horas muy bonitas" y que aún le "cuesta asimilarlo" "Tenía mucho trabajo que hacer y no me he parado a asimilar, a hablar con mi familia, con mi equipo de lo que ha ocurrido. Pero aún hasí ha sido muy emocionante" explica a RTVE.

El de El Palmar aún recuerda ese punto de partido que le hizo ganar el trofeo con el que siempre soño: "En mi cabeza tengo aún el 'match-ball' con Djokovic mandando la bola a la red, de mí haciendo la croqueta... Ha sido un momento mágico que voy a tener en mi cabeza durante mucho tiempo".

¿Un cambio en la historia del tenis? Alcaraz, humilde, responde a si existe ya un cambio de generación y si se ha iniciado la 'nueva era' post-Nadal y post-Djokovic: "Puede ser que la historia haya cambiado un poco, pero yo no me lo tomo así. Mientras estén Rafa y Djokovic ahí van a ser los referentes para todo el mundo. En el futuro, cuando ya no estén, que espero que sea dentro de mucho tiempo, ya hablaremos de la nueva era, las nuevas generaciones..."

El sueño de Alcaraz De pequeño soñaba con ganar Wimbledon y la lo tiene... ¿Y ahora qué? "Seguir estando ahí es el sueño. Todavía me queda Roland Garros, que es un torneo que siempre he querido ganar; Australia, que conforme he ido jugando y viviendo la experiencia tambuién me ha entrado ilusión de pdoer ganarlo algún día". Pero el tenista va más allá y filosofea: "Mi sueño engloba el poder vivir del tenis, poder rodearme de las personas y de los entornos y momentos de los que me estoy rodeando..." concluye.