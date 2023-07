Alcaraz y la dulce venganza ante Djokovic tras la lesión en Roland Garros

No se equivocaba Carlos Alcaraz cuando hablaba de que "era capaz de ganar el torneo". Lo logró y ante uno de los mejores de la historia sobre hierba. El español consumó la venganza ante Djokovic, después de la lesión y los calambres que le obligaron a abandonar Roland Garros hace apenas unas semanas.

Una venganza que se sirve en plato frio... o caliente. La final frente al ganador de 23 grandes fue de las más emocionantes que se recuerdan y, como no podía ser de otra manera, hubo que marcharse a la quinta manga para conocer al campeón. Ese campeón venido de Murcia, de un pequeño pueblo llamado El Palmar, que consiguió olvidar lo que había sucedido en la arcilla parisina para adjudicarse su segundo Grand Slam y entrar en el olimpo español del tenis tras Rafa Nadal y Manolo Santana como únicos españoles en levantar el trofeo dorado en el All England Club.

Los datos son para llevarse las manos a la cabeza. El de Belgrado llevaba 10 años y 9 días sin perder en la pista central (2013, ante Murray) y sumaba 77 sets partidos consecutivos ganados tras imponerse en el primer set. Pero no sólo eso. Djokovic no caía en Wimbledon desde 2017 y desde 2003, tan solo un tenista había conseguido colarse en el 'Big Three' en Wimbledon. Sir Murray tenía ese honor, hasta hoy. El español se une al elenco de los elegidos y ya tiene 2 majors con solo 20 años.

Carlos I de Inglaterra le quita la corona al rey El rey ya tiene su corona. Ante los siete títulos de Djokovic en hierba y la posibilidad de romper la estadística de 10 años sin caer aquí, Alcaraz dejó a un lado los nervios sufridos en Roland Garros y se lo tomó como solo los grandes saben hacerlo. Tras un primer set para olvidar, el murciano se llevó un tie break de infarto y arrolló al serbio en la tercera manga. La cuarta fue para un Djokovic que supo renacer, pero que terminó hincando la rodilla ante la superioridad del pupilo de Ferrero convirtiéndose en el quinto español en la historia en vencer en Wimbledon, junto a Manolo Santana, Conchita Martínez, Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza. El de El Palmar escribe su nombre en el tenis nacional y ya tiene más títulos que la mayoría de nuestros jugadores a la insultante edad de 20 años. Lo de Carlos I de Inglaterra no es solo un apodo cariñoso. El 1 es por su número en el Ranking ATP y porque el ganador de la final era el tenista que se quedaría con él. Alcaraz ya lo era y de esta forma seguirá siéndolo mañana cuando se actualice. Dicen que las primeras veces son las más bonitas y es justamente lo que ha hecho Carlitos en el verde de Londres. Su primera vez en Wimbledon coincide con su supremacía en el circuito y en el Ranking mundial.